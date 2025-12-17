Adiós a la IPTV: con lo nuevo de Android TV podrás ver películas y canales de televisión gratis

Algunos usuarios con televisores y dispositivos con Android TV han descubierto una nueva sección en la interfaz, llamada "Free"; como su nombre indica, será el nuevo centro desde el que acceder a contenido sin tener que pagar.

En concreto, en Android Authority han descubierto que, de manera repentina, la sección "Discover" (Descubrir) de Android TV ha desaparecido; ese era el lugar desde el que encontrar nuevo contenido que ver si no estábamos seguros.

Sin embargo, la pestaña de Discover realmente no es muy útil, teniendo en cuenta que la pantalla principal de Android TV ya muestra recomendaciones que pueden interesarnos, y que nuevas funciones como Gemini son capaces de mostrar contenido relacionado.

Al mismo tiempo, últimamente está creciendo mucho la popularidad de las plataformas FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), que ofrecen acceso a canales de televisión y contenido completamente gratis, pero con publicidad.

Mucha gente no sabe que es posible acceder a mucho contenido completamente gratis desde Android TV; hablamos desde películas relativamente nuevas a canales temáticos que emiten todos los capítulos de una serie, por ejemplo. Tal vez por todo esto, Google ha decidido eliminar la pestaña de Discover y crear esta nueva llamada "Free".

Nueva sección de contenido gratis en Android TV Android Authority El Androide Libre

Según las capturas que los primeros usuarios han podido compartir, Google describe esta sección "Free" como una manera de "Encontrar todas las películas, series y canales gratuitos en Android TV, en un solo lugar".

Los primeros usuarios que han descubierto esta sección afirman que actualizaron su dispositivo Android TV a la última versión disponible, y entonces se mostró un aviso a pantalla completa que presentaba la sección, con los botones "Explorar ahora" y "Descartar".

Sección "Free" en Android TV para ver películas gratis Android Authority El Androide Libre

Por último, la pestaña Discover no se ha eliminado completamente; un mensaje indica que ahora todas las recomendaciones personalizadas se han movido a la pantalla principal, con la posibilidad de personalizarlas si bajamos al fondo de la pantalla.

Google no ha realizado ninguna declaración ni anuncio al respecto, por lo que es muy probable que este se trate de un experimento o de un lanzamiento progresivo, en el que muy poca gente puede usar la nueva función pero que se irá expandiendo poco a poco a todos los usuarios.

Curiosamente, solo los usuarios de Android TV están recibiendo la nueva sección, y no los de Google TV, aunque es de esperar que la nueva plataforma también reciba una mayor apuesta por el contenido gratuito teniendo en cuenta lo popular que se ha vuelto.