Ikea lanza en España un nuevo cargador inalámbrico con soporte para el Pixel 10 por menos de 15 euros

Tras los nuevos sensores y bombillas lanzados por IKEA en España en noviembre, ya está disponible el nuevo cargador inalámbrico VÄSTMÄRKE para la serie Pixel 10 de Google.

Al ser de IKEA, se caracteriza por su diseño muy especial, con su estructura de corcho como soporte y que encaja perfectamente en cualquier espacio de la casa, como puede ser el dormitorio.

Y que sea ideal para la serie Pixel 10 de Google se debe a los accesorios tipo MagSafe de los móviles del gigante tecnológico, que le permiten adherirse al cargador inalámbrico para posicionarlo como si fuera una pequeña tablet.

Se puede comprar el cargador inalámbrico VÄSTMÄRKE desde la web de IKEA por 14,99 euros, aunque recomendamos mirar la disponibilidad, ya que en algunas tiendas todavía no lo está.

Por las imágenes que ofrece IKEA desde su web, el Pixel 10 se puede colocar incluso de forma horizontal o vertical para dejarlo sobre la mesita de noche como si fuera un reloj de dormitorio.

El nuevo cargador inalámbrico VÄSTMÄRKE IKEA

Se debe a que el cargador inalámbrico Qi2 está colocado en la parte superior de la estructura de corcho y funciona de forma similar al Pixelsnap Charger con soporte de Google, aunque con una diferencia importante en el precio: 79,99 euros.

Requiere un cargador de pared para que en todo momento podamos dejar posado nuestro Pixel 10 y así se cargue mientras nos acostamos y lo tenemos listo al día siguiente al 100 % de batería.

El nuevo cargador de IKEA con forma de donut

Hay otros dos cargadores inalámbricos anunciados por IKEA de la misma serie y que incluye a uno con la forma de un donut y que es el más barato de los tres por 9,99 dólares.

Está hecho de silicona y oculta en su interior un cable de casi 1,2 metros, que permite desplegarlo para extender su uso. Lo interesante de este cargador es que se puede agarrar con la mano para usar el móvil mientras se va cargando.

El tercer cargador de la serie VÄSTMÄRKE IKEA

El tercero es el más innovador, ya que está ubicado justo en la mitad de un bol que se puede ubicar en cualquier parte de la casa y no solo para cargar el Pixel 10 de forma inalámbrica, sino para dejar las llaves, las gafas o cualquier otro objeto que solemos dejar sobre una superficie.

Los tres cargadores, incluido el que ya está disponible en IKEA en España, están certificados con Qi2 y dan soporte a una carga inalámbrica de 15 W, lo que impide que podamos aprovechar la carga máxima de 25 W del Pixel 10 Pro XL, aunque realmente, según 9to5Google, no es que haga mucha diferencia.