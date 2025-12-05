Cloudflare vuelve a sufrir una caída masiva a nivel mundial: LinkedIn, Claude, Fortnite y otros dejan de funcionar

Cloudflare, después de la caída masiva de hace unas semanas, vuelve a caer mundialmente para que servicios como Claude, Fortnite, LinkedIn y otras se vean afectados y no puedan funcionar con normalidad en España y a nivel mundial.

Desde hace poco más de 20 minutos Cloudflare se ha caído repentinamente recordando a la caída masiva que se sufrió en todo el mundo a mediados del mes de noviembre.

No solo Fortnite, LinkedIn o Claude, la IA de Anthropic, están sufriendo un cese de servicio, sino que Canva o incluso Downdetector están pasando por la misma situación en este viernes.

Downdetector mostrando la caída de CloudFlare

Recuerda a la caída en cadena de servicios que basan su funcionamiento en Cloudflare. De hecho, en su momento, los responsables de Cloudflare avisaron de que se podría sufrir otra similar.

Downdetector a las 10.15 horas ya vuelve a estar operativo en España y muestra la caída que están sufriendo los servicios mencionados.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.