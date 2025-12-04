¿Qué tienen en común Broncano, Bad Bunny y la Reina Letizia? Que los españoles los buscamos mucho con Alexa

España se consolida un año más como un territorio donde la tecnología de voz forma parte intrínseca de la vida cotidiana, sirviendo como ventana directa a las búsquedas más variadas.

El informe anual sobre las tendencias de uso de Alexa en 2025 revela un mapa de los intereses nacionales, abarcando desde datos biográficos de celebridades televisivas hasta los grandes éxitos que han marcado el ritmo musical del año.

A través de millones de interacciones, el asistente de Amazon ha actuado como amigo cotilla y enciclopedia, desvelando qué es lo que realmente nos preguntamos cuando estamos haciendo cosas en casa.

Uno de los fenómenos más llamativos de este 2025 ha sido el incesante interés por los detalles físicos y económicos de los famosos.

Al parecer, lejos de conformarnos con saber quiénes son, los usuarios españoles hemos bombardeado al asistente con preguntas muy específicas.

La estatura se ha convertido en una métrica obsesiva, con David Broncano y Lionel Messi encabezando estas consultas. Y es algo que se suele repetir con actores y actrices.

Del mismo modo, el dinero sigue siendo un tabú en la calle pero una pregunta recurrente en privado.

Messi El Androide Libre

La curiosidad por la riqueza ajena ha llevado a miles de personas a preguntar cuál es el patrimonio de magnates como Elon Musk.

Además, el interés por la vida sentimental de las figuras públicas no decae, con preguntas sobre las parejas de Cristiano Ronaldo o, curiosamente, figuras icónicas de la memoria colectiva como Rocío Dúrcal.

Entre las preguntas de conocimiento general que más se han repetido, destacan las siguientes inquietudes globales y locales:

La cotización y el valor actual del Bitcoin.

Datos demográficos globales como la cifra exacta de la población mundial.

Preguntas sobre la monarquía, específicamente: "¿Cuántos años tiene la Reina Letizia?

El panorama musical de 2025 en España tiene un nombre propio: Bad Bunny. El artista puertorriqueño se ha coronado como el más reproducido, gracias en gran parte al éxito de su álbum "Debí Tirar Más Fotos".

Sin embargo, la lista de éxitos muestra una diversidad sorprendente que mezcla el talento latino con fenómenos globales.

Mientras que Karol G sigue pisando fuerte en segunda posición, artistas nacionales también han destacado, como Aitana, Manuel Carrasco y Quevedo, con su álbum "BUENAS NOCHES", se han afianzado en el top 10 de las peticiones de los usuarios.

No obstante, la canción que ha liderado el ranking general de peticiones rompe fronteras: "APT." de ROSÉ y Bruno Mars ha sido el tema estrella del año.

APT de ROSE y Bruno Mars en un Amazon Echo Show 11 El Androide Libre

La lista de canciones más solicitadas refleja un eclecticismo increíble, con canciones de pop, K-Pop o la presencia de temas virales y eurovisivos como "Espresso Macchiato" de Tommy Cash.

El fútbol se mantiene como la disciplina sobre la que más se consulta, liderando las estadísticas por encima del tenis y la Fórmula 1, que completan el podio de las aficiones deportivas de los españoles.

Los nombres propios que generan tráfico de voz son los gigantes de siempre: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y la estrella del tenis Carlos Alcaraz, quien acumula consultas tanto por sus logros deportivos como por su estatura.

Finalmente, en el terreno del audio hablado, el humor inteligente sigue siendo el refugio favorito de los oyentes.

El podcast "Nadie Sabe Nada", conducido por los hilarantes Andreu Buenafuente y Berto Romero, se ha consolidado como el líder indiscutible en su categoría durante todo el 2025.