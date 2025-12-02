Adiós a las caídas de Internet: Amazon y Google forman una alianza para que no pierdas acceso a tus apps y páginas

Las recientes caídas de Cloudflare y de AWS (Amazon Web Services) han revelado uno de los grandes problemas de la Internet moderna: cada vez dependemos más de unos pocos servicios, y cuando uno falla, una buena parte de nuestra experiencia se ve afectada.

Por ejemplo, cuando AWS se cayó el pasado mes de octubre, mucha gente se sorprendió de que aplicaciones tan diferentes como Dropbox, Perplexity, o Fortnite de repente dejaran de funcionar; y de la misma manera, la caída de Cloudflare provocó que servicios como X o ChatGPT estuviesen inaccesibles.

Eso ocurre porque, en el mundo actual, no tiene sentido que cada servicio tenga sus propios servidores y direcciones IP independientes; plataformas como AWS permiten reducir los costes de alojamiento y obtener acceso a tecnologías que, de otra manera, tienen que ser desarrolladas e implementadas de manera independiente.

Sin embargo, las caídas de AWS y Cloudflare, y las pérdidas y daños provocados, pueden haber sido el golpe en la cara que las compañías de Internet necesitaban para "despertar" y darse cuenta de que no es bueno depender de una sola plataforma.

En ese contexto hay que comprender el anuncio de hoy de Google y Amazon Web Services de la creación de un nuevo servicio de conectividad en la nube que permite a los clientes enlazar ambas plataformas y usar una u otra dependiendo de la situación o las necesidades.

En otras palabras, este servicio permite a las compañías repartir y copiar los recursos de sus páginas web o aplicaciones en AWS y Google Cloud, y enlazar los recursos de manera privada entre ambas nubes.

Muchas compañías ya usan varias nubes para diferentes propósitos, según los puntos fuertes de cada plataforma. Por ejemplo, es posible que queramos usar la inteligencia artificial de Google, y el ecosistema empresarial de AWS, o cualquier combinación posible.

Google Cloud

Hasta ahora, la conectividad entre nubes es posible pero cara, lenta y compleja de operar; la posibilidad de crear un enlace privado entre los recursos en cada nube abre la puerta a muchas ventajas.

Por ejemplo, será posible reducir la latencia, ya que los servicios podrán acceder a cada recurso sin importar dónde está alojado; esto permite que, por ejemplo, la base de datos de una app esté en un servicio y la función de inteligencia artificial esté en otra.

Pero sobre todo, este tipo de conexiones ayuda a mejorar la resiliencia frente a las caídas, ya que las compañías ya no tienen que depender de una plataforma en exclusiva para ofrecer sus servicios, y pasar de una a otra dependiendo de su disponibilidad.

Este es un movimiento sorprendente de parte de Google y AWS, que hasta ahora han competido directamente para quitarse clientes mutuamente; este parece ser un reconocimiento de que estas tácticas agresivas pueden ser perjudiciales para todo el sector.

Y es que muchos clientes no quieren estar encerrados en una plataforma, y prefieren un ecosistema más abierto que ahora es posible en parte gracias a este enlace.