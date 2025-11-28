Samsung tiene un plan contra la subida de precios, pero no te va a gustar: la cámara de los próximos Ultra se filtra

Esta semana, Sony ha presentado su nuevo sensor de 200 Mpx, el LYTIA 901, que será usado por algunos de los mejores smartphones que serán lanzados en el 2026 y en adelante.

Pero ya sabemos qué móviles no usarán el nuevo sensor de Sony: los Galaxy S26 Ultra y S27 Ultra. Esa es la última filtración proveniente de fuentes internas de Samsung y publicada por @UniverseIce en X, y que puede suponer un duro golpe para los usuarios más entusiastas.

Y es que el plan original de Samsung era muy diferente: apostar completamente por nuevas cámaras en toda su gama de dispositivos Galaxy, en un intento de demostrar que las nuevas generaciones de smartphones representan una diferencia notable respecto a la anterior.

Por lo tanto, el plan original era que el Galaxy S26 Ultra usase el mismo sensor de 200 Mpx de siempre, pero con una lente nueva para obtener más luz; el verdadero cambio llegaría con el Galaxy S27 Ultra, que iba a usar el nuevo sensor de Sony.

En efecto, Samsung se iba a "traicionar" a sí misma, apostando por Sony para renovar el sensor principal del modelo Ultra y dar un salto notable en calidad de imagen, captura de luz y rendimiento en baja iluminación.

Sin embargo, la última filtración revela que el proyecto de integrar los nuevos sensores de Sony ha sido cancelado por ejecutivos de Samsung, pero no por una cuestión de marca ni para ayudar a la división de fotografía de la compañía ni nada parecido.

El verdadero motivo por el que Samsung seguirá usando sus propios sensores se encuentra en el precio; o más concretamente, en los costes de producción. El miedo entre la ejecutiva es que un nuevo sensor vaya a "impactar el margen de beneficio" de manera notable.

Good News:

Sony has officially launched its new 200MP sensor LYTIA 901 featuring a 1/1.12" large format, 0.7 µm pixels, the Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) array, and flagship-grade technologies such as DCG-HDR, Fine 12-bit ADC, and HF-HDR. At the same time, OmniVision has… pic.twitter.com/zD41tTqy9R — PhoneArt (@UniverseIce) November 27, 2025

En otras palabras, la ejecutiva de Samsung no quiere dejar de ingresar la misma cantidad de dinero con cada venta de los Galaxy Ultra. Por supuesto, la solución obvia sería subir el precio del producto para mantener los mismos márgenes, pero ese es un extremo que Samsung quiere evitar.

Y es que Samsung se encuentra metida en una guerra de precios con Apple, que corre el riesgo de perder. Pese a que la marca de la manzana tiene fama de ser cara, había un verdadero riesgo de que los Galaxy S26 fuesen a ser más caros que los nuevos iPhone 17 por culpa del aumento de coste de algunos componentes como la memoria RAM.

Para evitar ser la primera en subir el precio de sus móviles, Samsung habría optado por lanzar unos Galaxy S26 muy parecidos a los Galaxy S25 actuales, en vez de revolucionar la gama con nuevos modelos como tenía previsto inicialmente.

Esta estrategia continuaría con los Galaxy S27, según la filtración, lo que llevaría a Samsung a seguir usando el mismo sensor de cámara en el modelo Ultra; el problema es que se trataría de uno de los sensores más viejos usados en la gama premium.

Y es que el sensor que usará el Galaxy S27 Ultra estará basado en el mismo ISOCELL HP2 de 200 Mpx que Samsung lleva usando desde el Galaxy S23 Ultra; aunque se esperan algunas modificaciones, no serán rompedoras y el sensor será básicamente el mismo.

En definitiva, según esta filtración, el Galaxy S27 Ultra podría usar un sensor de cámara con cuatro años encima, y depender de pequeñas mejoras y de los algoritmos para obtener mejores resultados.