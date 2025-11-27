Nothing anuncia su nuevo smartphone Community Edition: inspirado por la Game Boy y la PlayStation original

La ames o la odies, es innegable que Nothing ha supuesto un soplo de aire fresco para la industria de los smartphones, con una propuesta muy original en la que el diseño ha cobrado un peso que no solemos ver en otras marcas.

Un buen ejemplo de esta originalidad lo vimos el año pasado, con el Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, una versión especial del smartphone que lanzó meses antes, pero creado con el apoyo de la comunidad de usuarios.

Ahora, Nothing ha confirmado que este proyecto sigue adelante, y que lanzará un nuevo dispositivo de la gama Community Edition; y aunque no ha aclarado cuál es, sí que ha adelantado algunos detalles interesantes.

Al igual que ocurrió con el modelo anterior, el nuevo smartphone Community Edition de Nothing ha sido creado en colaboración con aficionados a la marca, para obtener un diseño único y extremadamente original.

En el caso del Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, el uso de pintura fosforescente fue el detalle que lo distinguía de cualquier otro smartphone, incluso los de la propia marca Nothing.

Con el nuevo modelo, es obvio que la inspiración se encuentra en los videojuegos y la cultura gaming; así lo ha confirmado Sushruta Sarkar, el ganador de la edición del 2025 en la división de marketing, en un vídeo publicado en Instagram.

Aunque el nuevo dispositivo no aparece en el vídeo, aparecen otros dos que llaman mucho la atención: una Game Boy de Nintendo y la tarjeta de memoria de una PlayStation de Sony original.

Made Together. Community Edition 2025. Coming Soon. pic.twitter.com/lDUjOpc0HP — Nothing (@nothing) November 27, 2025

Esto no solo indica una influencia gaming en el diseño del nuevo Community Edition, también que se apostará por el uso de transparencias, ya que no parece casualidad que tanto la Game Boy como la tarjeta de memoria que aparecen en el vídeo sean transparentes.

Las transparencias son de esas cosas que estuvieron de moda a finales de los 90 y principios de los 2000, pero que ahora han vuelto a ser tendencia con el estilo "Liquid Glass" en smartphones.

La propia Nothing ya fue una de las primeras en apostar por las transparencias en sus productos, empezando por los clásicos Nothing Ear (1), y esperamos que se convierta en un punto fuerte de este nuevo modelo.

Ahora bien ¿qué modelo será? A juzgar por un vídeo publicado en la red social X, todo indica que se tratará del Nothing Phone (3a) Community Edition, ya que el conjunto de cámaras es idéntico al modelo lanzado el pasado mes de marzo de 2025.