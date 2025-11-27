Adiós a tener que probarte la ropa: que lo haga tu avatar con la nueva función de Perplexity
Perplexity ha lanzado una nueva función que nos permite crear un avatar en el que probar la ropa que nos vamos a comprar.
Los usos de la inteligencia artificial no hacen más que crecer en España, donde la adopción de ChatGPT empieza a recordar a la de WhatsApp hace unos años y donde Gemini cada vez es más popular.
Incluso Amazon está trabajando para traer a este mercado a Alexa+, la nueva versión de su asistente de voz con inteligencia artificial generativa.
Pero hay otros muchos actores de primer nivel, como Perplexity, que ha presentado una de esas funciones que parecen sencillas, pero que nos ayudan en el día a día.
En concreto hablamos de una nueva creación de un avatar sobre el que podremos probar las prendas de ropa que encontremos online.
De esta manera, podremos saber si nos gusta cómo nos queda, al menos en un primer vistazo, porque obviamente puede haber luego algunos ajustes.
Today we're rolling out virtual try-on to all Perplexity Pro and Max subscribers.— Perplexity (@perplexity_ai) November 26, 2025
Upload a photo to create your digital avatar and virtually try on clothes while shopping on Perplexity. pic.twitter.com/DwaYPUtgoq
Por ahora el anuncio no ha sido seguido de instrucciones para poder hacerlo, pero es posible que se realice desde Comet, el navegador web que la compañía lanzó hace unos meses.
Eso sí, la propia empresa dice que, por ahora al menos, esta función queda restringida a los usuarios Pro y Max.
Una vez activa, sólo tendremos que navegar por la web de ropa que nos guste y pulsar en el botón probar que aparecerá en los diferentes productos, como muestra el segundo vídeo.
Cuando lo hagamos, se generará una imagen partiendo de nuestro avatar, que llevará puesta la ropa que aparece en la tienda.
No more guessing how clothes will look on you.— Perplexity (@perplexity_ai) November 26, 2025
Select a product, click "Try it on," and create your avatar. pic.twitter.com/2G2mYl4XS3
No sabemos si habrá algunas funciones como para generar imágenes en diferentes posturas o si, al menos por el momento, se limitará a poder verla de frente, como un modelo básico.
No se trata de una característica exclusiva de Perplexity, ya que hay páginas web que permiten hacer lo mismo, probarnos ropa. Aunque es cierto que con los nuevos modelos de imagen, como Nano Banana Pro, el resultado es mucho mejor. Incluso Google tiene una función similar en una app que está en desarrollo.