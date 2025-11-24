Adiós a Google Assistant: ya tenemos fecha de cambio definitivo del asistente a Gemini en todos los dispositivos

En España millones de usuarios dependen diariamente de los comandos de voz para gestionar sus tareas en el móvil y en altavoces inteligentes,

Pese a que no son los únicos, Alexa y el Asistente de Google son, por mucho, los más usados.

La primera ha sufrido una aplicación con Alexa+, que ya está disponible en Estados Unidos y Canadá. Pero la que más ha mejorado su sistema es Google, con Gemini.

Su inteligencia artificial ya sustituyó al asistente en los móviles hace meses, y poco a poco lo ha hecho en más dispositivos, como Android Auto.

Durante meses, ha sido un secreto a voces que los días de Google Assistant estaban contados, especialmente tras la confirmación de la compañía a principios de este año sobre sus intenciones de priorizar nuevas tecnologías.

Sin embargo, hasta hace muy poco, no existía claridad sobre el momento exacto en que el servicio dejaría de funcionar por completo.

La revelación ha llegado sin grandes anuncios ni eventos de prensa, escondida dentro de una actualización en una página de soporte.

Mensaje en página de soporte de Android Auto El Androide Libre

Google ha arrojado finalmente luz sobre el calendario de cierre, confirmando que el Asistente de Google estará disponible para su uso únicamente hasta marzo de 2026.

Esta fecha marca el final de una era, poco antes de su décimo aniversario, para el software que ha acompañado a los usuarios de Android durante años, cediendo su lugar de manera definitiva a la inteligencia artificial generativa.

Si la compañía mantiene su plan actual, Gemini reemplazará automáticamente a Google Assistant una vez superada la fecha límite de marzo de 2026.

Actualmente, los usuarios que prueban Gemini tienen la opción de revertir su configuración y volver a utilizar el antiguo Asistente si no se sienten cómodos con la nueva interfaz o sus funcionalidades.

No obstante, esta flexibilidad tiene fecha de caducidad; tras el plazo establecido, la opción de alternar entre ambos sistemas desaparecerá, forzando una migración total hacia la nueva IA.

Google ha intentado calmar las preocupaciones asegurando que Gemini soportará todos los comandos del Asistente y que será capaz de hablar de una manera mucho más natural.

El cambio no se limitará únicamente a los teléfonos móviles. La estrategia de Google abarca todo su ecosistema de hardware conectado. La sustitución de Assistant por Gemini afectará a una amplia gama de dispositivos, incluyendo:

Tabletas y teléfonos inteligentes Android de última generación.

Altavoces inteligentes y pantallas conectadas del hogar.

Sistemas de infoentretenimiento en coches a través de Android Auto.

Televisores inteligentes y dispositivos de streaming.

Relojes inteligentes con sistema operativo Wear OS.

Además, la compañía ha confirmado que traerá una "nueva experiencia, impulsada por Gemini" a los dispositivos domésticos inteligentes.

Uno de los puntos más críticos que aún no se ha resuelto es el destino de los teléfonos Android más antiguos y de los primeros altavoces inteligentes, que no cuentan con el hardware necesario para ejecutar Gemini.

No hay claridad oficial sobre si estos dispositivos quedarán completamente huérfanos de asistencia por voz o si mantendrán una versión básica del servicio.