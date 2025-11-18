Google anuncia las mejores apps y juegos de Android de 2025: descubre joyas ocultas para tu reloj, coche o tablet

Tras el acuerdo final entre Epic Games y Google sobre la Play Store, ahora el gigante tecnológico ha revelado los mejores juegos y apps de 2025.

Lo peculiar de la selección es que la mejor app de la Google Play Store no ha sido una dedicada a la inteligencia artificial generativa, como se podría suponer.

El premio se lo ha llevado Focus Friend de Hank Green. Una app descrita como un "temporizador de concentración acogedor y gamificado".

Se caracteriza por la simpleza de su conjunto de herramientas libres de distracciones y en el que su protagonista es una alubia con una experiencia similar a lo que fue el popular Tamagotchi.

El mejor juego de 2025 es Pokémon TCG Pocket, un port auténtico del juego de cartas coleccionables que se basa en nuevos diseños para sus cartas y paquetes de refuerzo integrados.

Focus Friend es la mejor app del año de la Google Play Store Google

Google sigue con su apuesta de juegos multiplataforma para alentar el uso de Google Play Games en el PC. Hay premios dedicados a las mejores apps y juegos de esta categoría.

La mejor app multiplataforma es Luminar y el mejor juego es Disney Speedstorm. Luminar es la primera app de la lista de ganadores que utiliza la IA para mejorar las fotos.

Pokémon TCG Pocket Google

Disney Speedstorm es la entrada de la compañía en el género de juegos de carreras tipo kart para aprovecharse del tirón de Mario Kart o el mítico KartRider Rush+ para Android.

Los personajes de Disney, según 9to5Google, son los protagonistas en un juego disponible gratuitamente desde la Play Store con un despliegue gráfico importante.

El resto de ganadores

A continuación, la lista con el resto de categorías con sus correspondientes descargas de las mejores apps de Google Play y que incluye a pantallas grandes, coches e incluso visores XR:

Estos son los mejores juegos de 2025 de 7 categorías en total de la Google Play Store y entre los que se puede encontrar algunos de los mejores lanzamientos como Disco Elysium: