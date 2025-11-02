Kevin Cho (Oppo): "España es un mercado clave, queremos posicionarnos como una marca potente en la gama premium"

OPPO ha celebrado un evento de presentación internacional en Barcelona para los OPPO Find X9 Series tras el anuncio en China.

Además de haber podido probar ambos modelos un par de semanas antes de su presentación, hemos tenido la oportunidad de estar en una mesa redonda con dos de sus directivos principales para occidente.

En concreto hemos hablado con Kevin Cho, CEO de OPPO en España y Elvis Zhou, CEO de OPPO en Europa.

En la reunión los directivos han compartido una misma idea clave, que España es un país importante para la empresa, especialmente por dos motivos.

Por un lado, Elvis Zhou indicaba que el mercado español "es muy abierto de mente a la hora de elegir una marca". Es decir, que no se fija por sistema siempre en la misma opción.

Elvis Zhou y Kevin Cho Álvarez del Vayo El Androide Libre Barcelona

Además, en España se valora mucho las especificaciones de los móviles, algo en lo que marcas como esta pueden competir de tú a tú con firmas como Samsung o Apple.

Esto le permite a nuevos actores poder entrar a competir. Además, sirve de acceso al resto de mercados europeos, donde OPPO tiene intención de crecer en el futuro.

En parte es por el gran poder adquisitivo de los ciudadanos de este territorio, algo que es atractivo para cualquier marca, independientemente del sector o del país de origen.

Esto es especialmente relevante dado que OPPO "quiere posicionarse como una marca con una potente gama premium", indicaba Kevin Cho.

Cámaras del OPPO Find X9 Jacinto Araque El Androide Libre

Y eso se nota en los precios de sus nuevos modelos, a la altura de las opciones de Samsung o Apple. El OPPO Find X9 cuesta 999 euros y el OPPO Find X9 Pro 1.299 euros.

Las preguntas también estaban relacionadas con la inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera. OPPO tiene claro que es un sector en el que quiere destacar, y por eso invierten ahí, pero a nivel de software.

Según Elvis Zhou, "el smartphone sigue siendo el dispositivo prioritario para OPPO" y vendo el éxito, o la falta del mismo de otros aparatos, es normal.

El CEO de España indicaba que pese a que se había intentado que los relojes, los auriculares y otros dispositivos sustituyeran en parte a los móviles, la realidad era que estos dispositivos seguían siendo el elemento central en nuestra vida digital.

OPPO Find X9 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a España, en OPPO saben que no pueden quedarse sólo con modelos de gama premium, motivo por el cual siguen ofreciendo todo tipo de dispositivos, desde esos a los modelos de entrada.

Además, quieren afianzar y hacer crecer su red de distribución, con mención expresa a las operadoras, que en España son clave. Es más, Elvis Zhou indicó que esta estrategia también están empezando a usarla en China.

Por último, han sacado pecho cuando se les ha preguntado por el apartado fotográfico de sus móviles. Los OPPO Find X9 Series tienen cámaras de primer nivel, y OPPO ha recordado que fueron ellos los primeros en crear un sistema periscópico en 2017.

Esto demuestra la relevancia que le dan al apartado de fotografía en sus móviles, y en estos terminales presentados se ha visto un salto considerable, como se puede ver en nuestros análisis.