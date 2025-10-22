Samsung lanza Galaxy XR: el primer visor Android XR con IA multimodal a mitad de precio que Apple Vision Pro

Se ha esperado con muchas ganas este día después de semanas de algunas filtraciones sobre Project Moohan al que ya podemos conocer desde hoy mismo como Samsung Galaxy XR, el primer visor con Android XR.

El dispositivo alcanza los 1.799 dólares y ya está disponible en Estados Unidos y Corea del Sur. Los controladores y estuche de viaje añaden 249,99 dólares extra. De momento, no se sabe nada sobre su llegada a España.

Tanto Samsung como Google en sus respectivos anuncios han dejado claro que es una nueva categoría de dispositivo basado en la inteligencia artificial para ofrecer experiencias inmersivas en un factor de forma optimizado para la IA multimodal.

Una jugada muy interesante por parte de ambos frente al producto de Apple, a sabiendas de los problemas que están teniendo los de Cupertino para ofrecer una experiencia básica de IA generativa mientras Google va a la última de la mano de OpenAI.

Es un día muy importante para Google porque se presenta el primer dispositivo con Android XR y se abre la veda para que el resto de fabricantes empiecen a ofrecer sus soluciones basadas en un sistema similar a Android, pero con la perspectiva de la realidad mixta en sus distintas formas.

Samsung Galaxy XR Samsung

Es un visor de realidad mixta diseñado por Samsung, Google y Qualcomm Technologies que tiene como objetivo proporcionar experiencias de descubrimiento, juego y trabajo, ya sea para tareas diarias como experiencias inmersivas.

Gemini se convierte en el protagonista, como no podía ser de otra forma según los últimos despliegues hechos por Google en Google Home y otras tantas apps o sistemas como Android, e introducido en las entrañas del software.

Google Maps con Gemini en las Galaxy XR Samsung

Galaxy XR no es una herramienta que sigue las órdenes del usuario, sino un nuevo tipo de asistente IA que ayuda a gestionar tareas y lleva interacciones naturales e intuitivas a través de la voz, visión y gestos.

Lo multimodal está presente desde el primer momento en que nos ponemos las Galaxy XR con Gemini viendo y escuchando lo que el usuario ve y escucha. Lo que permite que Galaxy XR responda de forma conversacional en lenguaje natural.

Samsung Galaxy XR Samsung

Justamente estos días atrás, Google actualizó Gemini Live con mejoras importantes en el habla y la capacidad de entendimiento de su IA, así que Galaxy XR va por el mismo camino para proporcionar una experiencia distinta al visor de Apple.

El ecosistema de apps de XR

Un nuevo sistema para un nuevo formato de producto necesita un ecosistema amplio para ofrecer esas experiencias, y Samsung lo ha creado con Google y Qualcomm para que todas las apps de Android funcionen en Galaxy XR desde el primer día. Estas son algunas:

Viaja y busca con Google Maps : Gemini se convierte en el guía para visitar cualquier lugar en Maps y hacer consultas para sugerencias personalizadas mientras se explora el mundo a través de mapas 3D.

: Gemini se convierte en el guía para visitar cualquier lugar en Maps y hacer consultas para sugerencias personalizadas mientras se explora el mundo a través de mapas 3D. Profundiza en el contenido con la IA : consultas a Gemini para encontrar contenido que se quiera reproducir en YouTube a la vez que información del mismo mientras se ve.

: consultas a Gemini para encontrar contenido que se quiera reproducir en YouTube a la vez que información del mismo mientras se ve. Vídeo en el modo pasante y Rodea para buscar : a través de este modo se puede ver el entorno que nos rodea y dibujar un círculo con la mano para buscar información de inmediato.

: a través de este modo se puede ver el entorno que nos rodea y dibujar un círculo con la mano para buscar información de inmediato. Autoespacializa vídeos y fotos en 3D: convierte imágenes 2D en 3D en una experiencia inmersiva total.

A lo que hay que sumar ver las series de TV y películas en una pantalla 4K Micro-OLED que imita la experiencia de estar en un cine, las de deportes al poder ver varios partidos al mismo tiempo, o experiencias de juego mejoradas con IA para tener a Gemini como el mejor compañero de juego.

Android XR ya da soporte a juegos con el engine Unity 6 y se introduce Google Maps XR para la vista inmersiva de la app que permite explorar localizaciones en entornos 3D detallados.

Samsung Galaxy XR Samsung

Project Pulsar es otro de los interesantes proyectos que proviene de Adobe para crear y editar en 3D y permite ediciones de vídeo cinemáticas con suma facilidad.

Las especificaciones y hardware de las Galaxy XR

Samsung especifica desde su web, que sus gafas de realidad mixta se han diseñado con materiales avanzados y optimización estructural para lograr un balance óptimo entre un diseño ligero y la resistencia con un peso total de 545 g.

Samsung Galaxy XR Samsung

El paquete de baterías está separado del visor, lo que hace que sea más compacto, ligero y cómodo al llevarlo. Incluye una pantalla de luz desmontable para retirarla cómodamente y ofrecer una inmersión más profunda al bloquear la luz externa.

Samsung Galaxy XR lleva en su interior al chip Snapdragon XR2+ Gen 2 para ofrecer experiencias inmersivas de nueva generación con claridad visual y una inteligencia artificial avanzada en conjunto con la NPU Qualcomm Hexagon. Cuenta con 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

La batería alcanza las 2,5 horas de uso para disfrutar del contenido favorito, una experiencia inmersiva ininterrumpida combinada con pantallas de ultra alta resolución y sonido envolvente.

La pantalla es una Micro-OLED de 6,3 pulgadas con 95% DCI-P3, resolución 3552 x 3840, tasa de refresco de 60 Hz, 72 Hz (por defecto), 90 Hz y campo de visión de 109 grados horizontal y 100 grados vertical.

Samsung Galaxy XR Samsung

Relacionado con el propio visor: dos cámaras de vídeo pasante de alta resolución, 6 cámaras de seguimiento al entorno, cuatro de seguimiento ocular, cinco unidades de medición inercial y dos altavoces (woofer + tweeter).

Gafas IA con Warby Parker y Gentle Monster

Un visor de realidad mixta que se está desarrollando en múltiples factores de forma y uno de ellos son las gafas AI para seguir los pasos de Meta (que se apuntó un gran tanto con el acuerdo de Luxottica).

Samsung ya está trabajando con la marca de lifestyle Warby Parker, conocida por utilizar la tecnología para crear gafas de diseño exquisito, y con Gentle Monster, para traer gafas elegantes y de vanguardia que combinan tecnología nativa de IA con influencia cultural y liderazgo de diseño.

Ambos dispositivos se valdrán de Android XR para ofrecer gafas con estilo, cómodas y esas experiencias multimodales que se convierte en el eje central del sistema operativo dedicado a la realidad mixta en todas sus formas.