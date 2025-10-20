Este es el primer móvil al que le puedes cambiar el módulo de cámaras: el invento de realme que lo hace posible

Realme ha confirmado que esta semana presentará la nueva gama realme GT 8, compuesta por dos dispositivos: una versión básica y una "Pro". Este último es uno de los móviles más especiales que hemos visto en mucho tiempo.

Después de unos años en los que la originalidad ha brillado por su ausencia, algunos fabricantes están volviendo a apostar por diseños e inventos propios para llamar la atención en un mercado cada vez más competitivo.

El mejor ejemplo de ello lo tenemos con el nuevo realme GT 8 Pro; si lo comparamos con el realme GT 7 Pro lanzado en España el año pasado, es como si fuesen de fabricantes diferentes porque tienen pocas cosas en común.

Es algo que ya era evidente con las primeras imágenes filtradas del realme GT 8 Pro; pero ahora que la compañía ha publicado las primeras fotografías oficiales del dispositivo, está claro que ha conseguido algo especial.

Lo que más llama la atención es, sin duda alguna, el módulo de cámaras; o mejor dicho, los módulos de cámaras, en plural. Y es que la característica estrella del realme GT 8 Pro es que esta pieza es intercambiable y personalizable.

Realme GT 8 Pro realme El Androide Libre

Realme ha ingeniado un sistema que utiliza sólo dos tornillos para mantener el módulo de cámaras en su sitio; de esta manera, el usuario puede cambiar entre diferentes diseños y colores de manera sencilla y sin necesidad de acudir al servicio técnico.

En concreto, realme inicialmente ofrecerá tres diseños diferentes: Robot, Circular y Square; el diseño Robot es el que viene por defecto en el smartphone, mientras que los otros dos son accesorios adicionales que se venden por separado.

Realme GT 8 Pro realme El Androide Libre

Además, los módulos estarán disponibles en diferentes formas y colores, por lo que será posible crear combinaciones únicas que hagan nuestro smartphone realmente original incluso comparado con el de otros usuarios de la misma marca.

Por el momento, realme no ha aclarado si estos módulos cambian la funcionalidad de las cámaras además de su aspecto; aunque por el momento, parece ser un detalle completamente estético.

Recordemos que la nueva gama realme GT 8 será la primera con cámaras creadas en colaboración con Ricoh, el fabricante de cámaras clásicas y otros productos relacionados con la fotografía.

Continuando con el diseño, el realme GT 8 Pro estará disponible en tres colores: blanco, azul y verde. En el caso de los dos primeros, la trasera está fabricada en vidrio AG mate, el mismo acabado usado en los bordes. El modelo verde es incluso más original porque estará disponible con una textura similar al cuero que mejorará el agarre y la sensación en la mano.

El realme GT 8 básico será un móvil parecido y disponible en los mismos colores que el modelo Pro, pero tendrá un módulo de cámaras circular típico y sin los tornillos que permiten el intercambio con otros diseños.

Realme GT 8 realme El Androide Libre

Realme también ha adelantado algunos detalles técnicos de estos nuevos dispositivos, como la gran batería de 7.000 mAh en el realme GT 8 Pro, acompañada de carga rápida de 120W que permite recuperar la mitad de la capacidad en apenas 15 minutos.

El software de los GT 8 también tendrá detalles originales, como la llamada "Smart Window", una ventana flotante desde la que podremos acceder al resto de apps que tenemos iniciadas.

Smart Window del realme GT 8 realme El Androide Libre

Las apps que permanezcan en esta ventana se considerarán como "abiertas", así que seguirán funcionando mientras hacemos otras cosas. Esta es la solución de realme al problema de que las apps en segundo plano se cierran o dejan de funcionar, obligando al usuario a volver a abrirlas.