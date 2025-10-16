Samsung habría cancelado el Galaxy S26 Edge: una decisión drástica que dejaría al iPhone Air sin un competidor real

El Samsung Galaxy S25 Edge sorprendió por su delgadez, pero sin una fotografía como el Ultra y una batería inferior, no quedaba claro el espacio en el que se ubicaba. Samsung lo ha visto claro y habría decidido abandonarlo.

Ahora volvería el Galaxy S26+, que fue el modelo perjudicado con la intención de Samsung de que el S26 Edge formase parte del trío de modelos de la serie Galaxy S en el que el Ultra sigue inmutable.

Es la drástica decisión, según reporta NewsPim en Corea del Sur, que habría tomado Samsung oficialmente con la cancelación del Galaxy S26 Edge debido a las pobres ventas del Galaxy S25 Edge.

Un oficial de Samsung Electronics, que se mantiene en el anonimato, declaró: "No estoy seguro si la línea slim retornará, pero por lo que es ahora, no parece que sea así. Ya, prácticamente se ha ido."

Sorprende que sea así, ya que Apple ha puesto su nuevo iPhone Air como una de sus importantes bazas para los próximos años después del deslumbrante iPhone 17 Pro Max.

Samsung Galaxy S25 Edge Álvarez del Vayo El Androide Libre

Un momento extraño porque incluso la fuente mantiene que Samsung notificó a sus empleados de la cancelación de la línea slim y consiguientemente el Galaxy S26 Edge.

La idea de Samsung para el Galaxy S25 Edge, que está disponible en España, es que una vez que el actual stock se agote, no se realice producción adicional.

Sus pobres ventas

Observadores de la industria creen que las oportunidades de revivir una línea de móviles delgados en el futuro parecen bajas.

Y se debe principalmente al poco espacio físico con el que cuentan estos dispositivos para llevar las experiencias premium de fotografía de flagships como el S25 Ultra o el iPhone 17 Pro Max.

Porque en la batería ahí está la tecnología de silicio-carbono que puede ser la vía de escape para aumentar la autonomía, pero incluso así, Samsung se ha mantenido reticente a innovar en un componente que le trajo bastantes problemas en su momento.

Sobre las cifras de ventas del Galaxy S25 Edge, según Hana Securities, llegó a las 190.000 unidades en el primer mes de lanzamiento, y durante ese periodo el Galaxy S25 vendió 1,17 millones de unidades, el S25+ alcanzó las 840.000 y el S25 Ultra hasta los 2,25 millones.

En agosto el S25 Edge solo llevaba 1,31 millones de unidades vendidas comparadas a los 8,28 millones del S25, 5,05 millones del modelo Plus y 12,18 millones para el Ultra.