Google reta a Sora 2 con Veo 3.1: revoluciona la generación de vídeo con IA desde imágenes al ser 'coherente' al prompt

Después de lanzar Veo 3 en julio de este mismo año, Google ha publicado una nueva actualización a su IA de vídeo que ha mejorado la conversión de imágenes a vídeo y por la 'adherencia' al prompt.

Veo 3.1 ya está disponible para probarlo desde hoy mismo a través de Gemini API de Google con el mismo coste que Veo 3, y a través de la app Gemini.

Al igual que Nano Banana, que es capaz de mantener la uniformidad del sujeto, Veo 3.1 ofrece una mejor 'adherencia al prompt', según Google.

Lo que facilita crear vídeos a partir de los 'ingredientes' de imagen que subamos junto con el prompt, al igual que se puede hacer en Nano Banana para crear fabulosas ediciones con varias imágenes.

A diferencia del anterior Veo 3, la nueva actualización hace posible convertir imágenes a vídeo y generar audio al mismo tiempo como una de sus importantes novedades.

Veo 3.1 - Diseñado para potenciar la creatividad Manuel Ramírez

Google dice desde su web que también ha incluido a Veo 3.1 en su editor de vídeo Flow para tener más control de los vídeos que se generan.

A lo que el gigante tecnológico ha llamado como "Frames to Video" o "Fotogramas a Vídeo", al permitir Flow subir el primer y último fotograma para que se genere el vídeo intermedio.

Veo 3.1 - Frames to Video Manuel Ramírez

La diferencia frente a Adobe Firefly, que también ofrece una función similar según Engadget, parte de que Flow es capaz de generar esos fotogramas y audio al mismo tiempo.

Sus habilidades para el audio también se pueden aplicar a la capacidad del editor de vídeo para extender clips e insertar objetos en la línea de tiempo.

La nueva función de "Frames to Video" de Veo 3.1

Fotogramas generativos que permitirán al creador dar rienda suelta a su creatividad al añadir objetos o sujetos en cualquiera de sus ediciones.

La propuesta de Google se basa en hacer que Veo 3.1, al revés que Sora 2 que busca el realismo de la escena, sea más útil a los creadores que trabajan con vídeo.

Y es interesante, ya que la deriva de Sora 2 con su nueva app se dirige hacia el AI Slop para convertirse casi en una red social de spam de vídeo.

Una importante llegada para dar otra alternativa a Sora 2 por parte de Google y dar una vertiente más cercana a la edición como es mismamente Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana).