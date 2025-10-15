Coros lanza el Apex 4 en España: un reloj con diseño reforzado en titanio y batería de larga duración para trail y montaña

Después del nuevo COROS Nomad presentado en agosto, el fabricante californiano ha anunciado el lanzamiento del APEX 4 en España como su nueva generación de gama de relojes GPS para montaña.

Se ha mejorado la batería, la precisión de navegación y funciones específicas para disciplinas alpinas. Es una serie que se suele usar por atletas de élite en carreras de montaña y expediciones en entornos extremos.

El COROS APEX 4 es un reloj con diseño reforzado en titanio y cristal de zafiro que se puede adquirir en España por 499 euros el modelo de 46 mm y el de 42 mm por 449 euros.

Un reloj hecho también para los aficionados que necesitan fiabilidad en condiciones exigentes, se caracteriza por su pantalla Memory-In-Pixel optimizada para condiciones lumínicas variables.

Se han mejorado sus algoritmos verticales, la doble frecuencia de señal y el barómetro de doble rango para entornos alpinos complejos.

COROS APEX 4 COROS

En la autonomía cuenta con hasta 65 horas con GPS completo en la versión de 46 mm, mientras que la de 42 mm se queda en las 41 horas.

Esta batería en un uso continuo del GPS, pero en el uso normal del reloj alcanza los 24 y 15 días respectivamente, por lo que es un wearable del que nos podemos olvidar de cargar en bastante tiempo.

COROS APEX 4 COROS

Una marca que se va adentrando poco a poco en España y que, al igual que Garmin, Amazfit o HUAWEI, ofrece mapas topográficos y globales con nombres de calles y senderos.

Con el APEX 4 se ha mejorado el renderizado para que sea más rápido que en generaciones anteriores y la navegación giro a giro. Cuenta con modos específicos para trail, escalada y esquí de travesía.

COROS APEX 4 COROS

Para la salud también se distingue por su seguimiento avanzado de sueño, recuperación y carga de entrenamiento. Tampoco debemos olvidarnos de herramientas de voz y audio para alertas de ritmo, notas de voz y llamadas en modo manos libres.

Los deportes de montaña

El COROS APEX 4 permite acceder a herramientas avanzadas de navegación y seguimiento para expediciones de varios días en la montaña:

Trail : mapas globales en el dispositivo, vistas de terreno 3D en la app COROS y ritmo esfuerzo para un entrenamiento más inteligente.

: mapas globales en el dispositivo, vistas de terreno 3D en la app COROS y ritmo esfuerzo para un entrenamiento más inteligente. Escalada : detección automática de rutas, cinco modos de escalada, mosquetón y detección de caídas.

: detección automática de rutas, cinco modos de escalada, mosquetón y detección de caídas. Esquí de travesía : seguimiento vertical en tiempo real, mapas topográficos y datos meteorológicos en tiempo real (móvil conectado).

: seguimiento vertical en tiempo real, mapas topográficos y datos meteorológicos en tiempo real (móvil conectado). Recuperación y preparación: seguimiento de VFC, SpO2, sueño y carga de entrenamiento.

Todo sumado a los modos deportivos de senderismo, ciclismo de montaña, ciclismo, natación y más de 30 modos de actividad adicionales, disponibles también en el resto del catálogo de COROS en España.

Toda la información está disponible en su web al igual que la compra del nuevo reloj inteligente dedicado para los deportes de montaña.