Si tienes un móvil Android no puedes conducir este coche: la polémica que revela el nuevo problema de la industria

Volvo es una de las marcas de coches que más ha apostado por Android Automotive, el sistema operativo que permite usar las apps y la plataforma de Google directamente en la pantalla táctil sin necesidad de conectar el móvil.

Por eso, los primeros conductores de los nuevos EX30 y EX90 se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que una de las funciones más básicas de sus nuevos automóviles, abrir la puerta, no era compatible con su smartphone con Android.

Es una polémica que refleja los problemas que la industria del automóvil está teniendo para adoptar las plataformas y avances provenientes de la industria tecnológica, y cómo pueden perder clientes si no tienen cuidado.

Los Volvo EX30 y EX90 destacan por usar un nuevo sistema de llave digital para desbloquear y arrancar el vehículo sin necesidad de una llave física tradicional, un concepto que hasta no hace mucho parecía demasiado futurista.

Los usuarios tienen dos opciones para configurar su llave digital: con una tarjeta o con un smartphone. Sin embargo, la primera opción no está siendo bien recibida por lo complicada que resulta usarla en comparación con una simple llave.

Para usar la tarjeta con llave digital en un Volvo, es necesario mantenerla cerca de la manilla de la puerta durante unos segundos, hasta que el sistema la reconozca; esto sólo funciona en el asiento del conductor.

Llave digital de Volvo Volvo El Androide Libre

A continuación es necesario colocar la tarjeta en una zona específica designada para ello en la consola central, y sólo entonces podemos soltar el pedal del freno y meter una marcha.

Es un proceso más complicado de lo que debería, especialmente para personas mayores que son las que, irónicamente, están comprando estos modelos que estaban dirigidos a jóvenes, como ha reconocido un representante de Volvo a Drive.

La solución es usar el móvil o el reloj inteligente como llave digital; en ese caso, basta con tener el dispositivo encima para desbloquear el coche y arrancarlo. El problema es que no vale con cualquier modelo.

Llave virtual en el iPhone Apple Omicrono

Y es que el sistema de llave digital de los Volvo sólo funciona con los iPhone y los Apple Watch; ningún smartphone con Android o reloj con Wear OS es compatible con la plataforma de Volvo, ya que está basada en la tecnología Apple Car Key.

La ironía del asunto es que los Volvo son coches especialmente atractivos para usuarios de móviles Android gracias al uso de Android Automotive que permite utilizar las mismas apps que tienen en el smartphone.

Así que por una parte, Volvo apuesta por Android para sus pantallas táctiles, al mismo tiempo que discrimina a los clientes que usan ese sistema en sus móviles; una incongruencia que no ha pasado desapercibida para los usuarios.

Llave digital de Volvo Volvo El Androide Libre

Por el momento, Volvo sólo ha respondido públicamente a las críticas sobre las tarjetas con llave digital y lo complicado que resulta usarlas, afirmando que se trata de un remedio temporal y que el objetivo de la compañía es eliminarlas y que la llave digital se use sólo con smartphones y smartwatches.

Sin embargo, la compañía no ha aclarado aún si pretende añadir compatibilidad con Android y Wear OS en el futuro, o si los próximos modelos de la marca serán exclusivos de usuarios de Apple.

A principios de año, Samsung anunció la compatibilidad de la llave digital de Volvo y Polestar con algunos modelos, pero desde entonces no se ha sabido nada de su posible ampliación y compatibilidad con otros móviles Android.

Cuando decimos que los coches modernos son "smartphones con ruedas", lo decimos como algo más que una simple broma sobre el tamaño de las pantallas táctiles de los coches; es un comentario sobre cómo ha cambiado la industria del automóvil.

No es sólo que algunos de los últimos y futuros coches usen procesadores como los de un smartphone, o que usen sistemas operativos como los de un móvil; es que la industria del automóvil también está empezando a pensar como la del smartphone, para bien y para mal.

La última polémica protagonizada por Volvo es un buen síntoma de esta situación y de cómo la industria puede repetir los mismos errores que cometieron los fabricantes de smartphones en su día.