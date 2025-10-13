Google anuncia su plan AI Pro gratis en España a estudiantes universitarios durante 12 meses

Aparte de introducir la inteligencia artificial generativa en cada una de sus apps o sistemas, Google ahora quiere que cualquier universitario pueda acceder a una de las IAs más capaces.

Hoy ha anunciado para España y otros países el nuevo plan premium Google AI Pro totalmente gratis a estudiantes universitarios (mayores de 18 años) durante 12 meses.

El objetivo es ayudar a los estudiantes con algunas de las herramientas de IA de más tendencia actual como Gemini 2.5 Pro o NotebookLM.

Ayudarán a transformar la forma en que se estudia, investiga y se crean esas tormentas de ideas para contar con un "compañero digital" siempre dispuesto a ayudar.

Google AI Pro es el plan de pago siguiente al acceso gratuito que se tiene con Gemini 2.5 Pro, aunque se amplían los límites de uso para liberar las cadenas que normalmente impiden la experiencia perfecta.

Las posibilidades que ofrece Google AI Pro Google

El plan gratis de Google AI Pro para estudiantes cuenta con todo lo siguiente y la nueva herramienta de Gemini llamada Aprendizaje Guiado:

Acceso ampliado a Gemini 2.5 Pro: sin límites para chatear con la IA, subir imágenes y recibir todo tipo de ayuda con el temario.

sin límites para chatear con la IA, subir imágenes y recibir todo tipo de ayuda con el temario. Deep Research : el modelo ideal para crear informes personalizados basados en los cientos de fuentes disponibles en toda la web.

: el modelo ideal para crear informes personalizados basados en los cientos de fuentes disponibles en toda la web. NotebookLM : en su versión de pago para tener a mano una de las mejores herramientas actuales basadas en la inteligencia artificial generativa.

: en su versión de pago para tener a mano una de las mejores herramientas actuales basadas en la inteligencia artificial generativa. Veo 3: generación de vídeo de hasta 8 segundos con segundos a partir de texto o una foto.

3: generación de vídeo de hasta 8 segundos con segundos a partir de texto o una foto. 2 TB de almacenamiento.

Una consulta a Gemini Live Google

Que se amplíe el número de imágenes que se pueden subir (o editar) permite usar Nano Banana, el modelo de edición de imágenes tendencia, casi sin límites para crear todos esos gráficos o imágenes que ilustren trabajos.

Estos son los límites que finalmente Google estableció hace unas semanas para Google AI Pro, ya que se desconocía la cifra exacta:

Hasta 100 prompts al día en Gemini 2.5 Pro.

Acceso general a Gemini 2.5 Flash.

Tamaño del contexto (tokens): 1 millón.

Resúmenes de audio: hasta 20 al día.

Generación y edición de imágenes: hasta 1.000 al día.

Acciones programadas: acceso limitado con 2.5 Deep Think.

Generación de vídeos: hasta 3 vídeos al día con Veo 3 Fast.

Acceso anticipado: prioritario a algunas funciones nuevas.

El plan Google AI Pro, que está disponible desde aquí, da acceso anticipado a funciones nuevas en un momento actual en el que el gigante tecnológico está desplegando novedades todos los meses relacionadas con la IA generativa.

Nos aseguramos de ser los primeros en probarlas para acceder a herramientas de productividad de gran valor para ahorrar energía o dar ese toque especial a cualquier estudio o trabajo.