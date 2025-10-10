Sora, el TikTok de OpenAI de AI Slop, alcanzó el millón de descargas más rápido que ChatGPT, en solo 5 días

Sora como app permite crear vídeos AI Slop con ciertas funciones que han llamado la atención de cientos de miles de usuarios para superar la cifra de un millón de descargas.

La app alcanzó el millón de descargas en menos de 5 días según mantiene Bill Peebles, jefe de Sora, e incluso más rápido que ChatGPT.

Lo único que ChatGPT inició su andadura en un momento en el que la IA generativa no era algo común y diario como lo está siendo actualmente.

Y todo con una app que solo está disponible en Norteamérica y que exige invitación para poder iniciar cuenta después de descargarla.

Sora utiliza un feed de vídeos verticales infinitos como TikTok, aunque los vídeos son generados por la IA generativa en vez de ser subidos por los usuarios.

Sora

Se puede crear un vídeo de 10 segundos al escribir un prompt al modelo Sora 2 de OpenAI para que el feed de la app se llene de AI Slop.

AI Slop es un término que describe contenido multimedia de baja calidad generado por IA, creado en gran volumen y a menudo de forma repetitiva.

Hay una distinción importante en la app Sora, y es que se pueden crear cameos de uno mismo o de amigos que nos han añadido para usarlos en los vídeos.

Grabas tu voz unos segundos y haces una foto girando el cuello para que Sora sea capaz de crear un perfil para generar vídeos infinitos con IA de tu persona según el prompt.

Hollywood en contra

Y como siempre sucede con estos despliegues, el contenido protegido por derechos de autor se encuentra en peligro, ya que está siendo usado abiertamente.

De hecho, Sam Altman, ante una próxima actualización de Sora que traerá personajes de ficción populares, declaró que el mayor bache al que se estaban enfrentando es el "caos" legal.

Sora es capaz de generar secuencias estilo Ghibli OpenAI

La industria del entretenimiento ya está en pie de guerra frente a Sora 2, según Engadget, y cómo puede desastibilizarla si no se ponen barreras ante el uso de contenido protegido por derechos de autor.

Que Sora pueda crear vídeos de personajes reconocidos como Pikachu, ha dado pie a las dudas sobre qué tipo de contenido se usó para entrenar al modelo de generación de vídeo por IA Sora 2.

OpenAI respondió raudo y ha introducido en Sora más control sobre los vídeos en los que puede aparecer la imagen del usuario, al igual que planea ofrecer herramientas similares a los titulares de derechos.

La idea es que tengan la capacidad de especificar cómo se pueden utilizar sus personajes de ficción. Y aquí hay también un lucrativo negocio.

El uso de cameos de personajes ficticios con millones de seguidores en todo el mundo podría abrir la puerta a la monetización de una IA generativa que todavía se las ve y se las desea para generar beneficios, según Futurism.