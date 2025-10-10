Si tienes un reloj Garmin puede que pronto tus rutas no se suban a Strava: la batalla que ambas están librando

La semana pasada Strava demandó a Garmin por infringir varias patentes y la marca de relojes impediría la sincronización de las sesiones por un cambio reciente en las normas de marca para su API.

Strava es la red social por excelencia para deportistas y cuenta con un gran número de funciones sociales sin que prácticamente tengamos que hacer nada. Bueno, sí, correr o hacer ciclismo.

La red social se encarga de sincronizar la ruta que hemos hecho de forma automática como una de sus funciones estrella y de la que toma los datos del GPS de las sesiones para funciones sociales.

Uno de los elementos centrales de la demanda son los segmentos, que son tramos de ruta en los que Strava compara tu tiempo con el de otros.

Strava afirma que Garmin ha desarrollado una versión muy similar de esta funcionalidad infringiendo la patente.

Sesión sincronizada en Strava desde un reloj inteligente

Pasa lo mismo con los heatmaps o mapas de actividad, que nos permiten ver las rutas más populares entre corredores y así recorrerlas nosotros mismos (ideal si estamos de visita en una ciudad).

Esta es la segunda patente que ha infringido Garmin, según Strava, y la red social afirma que ha violado cláusulas del acuerdo de 2015 que impedían adaptar, hacer ingeniería inversa, copiar o distribuir.

Strava demandó a Garmin, según Ruta Running, ante una corte federal de Colorado (EE. UU.) por infracción de patentes y el acuerdo mencionado.

Garmin cortaría el acceso a Strava

Garmin está esperando que Strava apruebe las nuevas normas de marcas de Garmin para su API para que toda actividad proveniente de un dispositivo Garmin muestre su logo.

Garmin forerunner

Strava tendría hasta el 1 de noviembre según el plazo dado por Garmin, o de lo contrario podría cortar el acceso al API, aunque aquí la perjudicada podría ser Garmin, ya que como se dice: "Si no está en Strava, no ocurrió".

Subir nuestras sesiones deportivas a Strava es una de las experiencias centrales de todo reloj entre los que se incluyen Garmin y otros tantos como los de Apple, Amazfit, Samsung y otras tantas.

La demanda de Strava tiene consecuencias importantes, ya que quiere que Garmin cese la venta de dispositivos con funciones como los segmentos mencionados o los mapas basados en heatmaps.

Y sería una orden judicial permanente, ya que una mera compensación económica no sería suficiente para reparar el daño que ha hecho supuestamente Garmin.

¿Qué opinan los usuarios?

Según The Guardian, el caso de la infracción de patentes está poniendo a los usuarios a favor de Garmin y en contra de Strava.

Algunos ni se creen que sus sesiones se queden sin ser sincronizadas en Strava, y otros están diciendo que su vínculo es mayor con Strava que con Garmin.

Cuota de mercado de dispositivos wearables en Strava de 2024 Strava

Un usuario mantiene que muchos de los datos incluidos en los heatmaps de Strava llegan de los usuarios de Garmin, pero atención, porque hay un gran porcentaje que proviene de los relojes de Apple y otras marcas (aunque menos).

En 2024, en el reporte de Strava, Apple superó por primera vez a Garmin con un 35 % los Apple Watch Series y un 30 % los Apple Watch SE, mientras que el Garmin F245 contó con el 20 % (el 15 % para el resto de marcas).

De momento, Garmin no ha respondido a las reclamaciones de Strava. A finales de este mes el fabricante de relojes tiene una llamada con inversores, así que se pueden esperar declaraciones.