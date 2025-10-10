Amazfit lanza en España su nuevo reloj dedicado al deporte, el Balance 2 XT: 21 días de batería y 170 modos deportivos

Después del Amazfit T-Rex Pro 3, un reloj centrado en la resistencia y la práctica de ciertos deportes en la montaña, la marca de origen chino ha lanzado el Amazfit Balance 2 XT en España.

El Amazfit Balance 2 XT ya se puede comprar desde hoy mismo en España por un precio de 199 euros en El Corte Inglés.

El lema de la marca china para su nuevo reloj se centra en los usuarios que vivan el deporte a 360 grados, monitorizando entrenamientos y recuperación de forma sencilla.

Con más de 170 modos deportivos, un diseño sport, refinado y resistente, y con el nuevo Zepp OS 5, su sistema operativo, llega para cubrir el feedback dado por comentarios de atletas y entusiastas.

El Amazfit Balance 2 XT se caracteriza por una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas con brillo de 2000 nits y protegida por vidrio Gorilla Glass 3.

Amazfit Balance 2 XT Amazfit

La batería es otra de sus mayores apuestas al pasar de los 21 días. Y aquí, al igual que en la pantalla, es prácticamente igual al Amazfit Balance 2 presentado en junio.

Las diferencias entre ambos están en el cristal usado para proteger la pantalla con el Balance 2 quedándose en cristal de zafiro, una memoria interna de 32 GB frente a los 4 GB del XT y dos altavoces frente al único del presentado hoy.

Amazfit Balance 2 XT Amazfit

Con sus más de 170 modos deportivos y un GPS ultra preciso para runners, el Balance 2 XT lleva consigo posicionamiento satelital de doble banda con soporte a 6 sistemas GNSS (GPS y Galileo).

Un detalle importante para el registro preciso de cada salida que hagamos con el reloj y que no todos los wearables ofrecen la misma experiencia.

Amazfit sigue ofreciendo mapas gratuitos (urbanos, topográficos y al aire libre) y la medición de constantes vitales como el ritmo cardíaco y el oxígeno en sangre, como algo ya básico en la totalidad de wearables lanzados en España.

Se incluyen tres modos específicos de HYROX (competición de fitness que combina 8 km de carrera con 8 ejercicios funcionales diferentes) con entrenamiento, PFT y competición.

Amazfit Balance 2 XT Amazfit

Amazfit sigue siendo una de las marcas que más apuesta por esta competición y el Balance 2 XT da detalles sobre fuerza, resistencia y tiempo de recuperación (con algoritmos de análisis avanzados).

Y si somos aficionados al pádel, es otro de los relojes perfectos para su práctica con un modo dedicado que mide cada golpe, desde el drive hasta el revés.

Analiza el número e intensidad de los intercambios y se convierte en un soporte útil para los que se inician como para los que quieren monitorizar su progreso y perfeccionar técnica.