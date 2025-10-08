Adiós a devolver los zapatos porque no te quedan bien: lo nuevo de Google te permite probarlos con la IA

Suenan vientos de cambio para Google con la adopción completa de la inteligencia artificial en todos sus productos; hoy mismo ha arrancado la llegada del Modo IA a la búsqueda de Google, ofreciendo una experiencia muy diferente.

Pero eso será sólo el principio. Google ya trabaja en nuevas funcionalidades basadas en IA que pueden cambiar completamente la manera en la que navegamos por Internet; en los Estados Unidos, ya ha implementado una.

Se trata de una nueva función que permite probarse zapatos y calcetines de manera virtual, mostrando una imagen generada por inteligencia artificial que nos muestra llevando ese calzado de manera natural.

En realidad, no se trata de un concepto nuevo. Recordemos que el pasado mes de junio Google lanzó Doppl, una nueva app que usa IA para permitir a los usuarios probarse ropa de marcas como Zara, Mango y más.

La nueva función que ha llegado a la app de búsqueda de Google se basa en la misma tecnología, pero aplicada al calzado, incluyendo zapatillas, tacones y sandalias; y lo interesante es la manera en la que funciona.

No, no hace falta que subamos una fotografía de nuestros pies a Google para que pueda saber cómo son; lo único que necesita el servicio es una imagen general de nuestro cuerpo, de pies a cabeza, y la IA hará el resto del trabajo.

Podemos seleccionar el modelo de zapato que deseamos probar directamente desde la búsqueda visual de Google, por ejemplo, si buscamos zapatos de mujer de una marca concreta.

En los modelos compatibles, aparecerá un botón de "pruébalos" que abrirá el menú para subir una foto de cuerpo entero e iniciar el proceso para ponernos los zapatos.

Proceso para probarse zapatos de manera virtual en Google Google El Androide Libre

Lo sorprendente es que se trata de algo más que un simple "photoshopeo" de los zapatos encima de los pies. La IA tiene la capacidad de ajustar el ángulo, la perspectiva y los detalles del zapato, como textura y profundidad, para que se integre de manera natural en la foto que hemos subido de nuestro cuerpo entero.

Una vez que ha generado la imagen en la que aparecemos con los zapatos puestos, el resultado se puede guardar o compartir, por ejemplo, para que alguien nos ayude a tomar la decisión de comprarlos o no.

Originalmente, esta función empezó con pruebas virtuales de ropa como camisetas, pantalones, vestidos y faldas; tras el éxito inicial en los Estados Unidos, Google la está expandiendo a más países como Australia, Canadá y Japón.

Al mismo tiempo, Google ha expandido la funcionalidad de la IA para hacerla compatible con calzado, aunque por el momento, está disponible únicamente en los Estados Unidos, aunque se espera que se expanda próximamente como ha hecho la función de ropa.

El objetivo de esta funcionalidad es hacer la experiencia de compra online menos incierta. No en vano, las devoluciones son algo muy común a la hora de comprar ropa por Internet, y en muchas ocasiones es porque nos damos cuenta de que no nos gusta o que no encaja con nosotros una vez que la hemos recibido.