Google expande la edición de imágenes con IA de Nano Banana a dos de las apps que más usas en tu móvil

Mientras esperamos a que desembarque Mixboard por estos lares en España, ahora se ha descubierto que Nano Banana podría expandirse a dos de las apps o funciones que más usamos en el móvil.

Nano Banana se ha convertido en todo un acontecimiento porque en parte, es capaz de sustituir a Photoshop en la edición de imágenes, gracias al mantener la uniformidad de la imagen base.

Y si ya Google está contemplando la posibilidad de incluirlo en el Modo IA de Search, Google Lens y Search to Circle (Rodea para buscar) serían los siguientes pasos a dar.

Android Authority ha descubierto nuevos elementos de la interfaz de Google Lens en la versión 16.40.18.sa.arm64 de la app de Google para Android.

Se ha añadido la opción Live, que ya apareció hace unos meses en otro descubrimiento, y el botón de Nano Banana Create junto los dedicados a Search y Translate.

El botón de crear de Nano Banana en Google LEns Android Authority

Al pulsar sobre el botón de Nano Banana, Lens muestra una introducción animada para invitarnos a capturar, crear y compartir.

Una vez elegida esta opción, la interfaz es justamente igual a la que se ha visto en la integración de Nano Banana en Search AI Mode a primeros de este mes.

La interfaz de edición en Google Lens Android Authority

Y funciona de forma similar que la edición de imágenes por IA en Gemini: se describen las ediciones que queremos que Nano Banana realice en la imagen que estamos tomando con la cámara.

La verdad es que es una idea fantástica, ya que podríamos tomar una foto de una amiga para que con los promtps de Nano Banana la vistiéramos con cualquier accesorio para probarlo.

Y si permite añadir más fotos (aparece así en la imagen), al tomar dos, cuando estuviésemos comprando en Zara u otra tienda, podríamos encajar looks rápidamente sin tener que pasar por el vestuario (foto al accesorio y a la amiga, y listos).

Circle to Search con Nano Banana

En esta carrera por ir abarcando distintos mercados basados en la IA generativa, tal como si fuera la Fiebre del Oro en California en el siglo XIX cuando miles de personas buscaban hacerse ricas con yacimientos de oro, Nano Banana está siendo uno de los grandes hallazgos hechos por Google.

Nano Banana en Search to Circle Android Authority

La edición de imágenes con IA también ha aparecido en Circle to Search, o Rodea para Buscar como lo conocemos aquí en España.

Se encuentra en una fase de desarrollo más temprana que Nano Banana en Google Lens, y, aunque esté la opción de crear, no responde si se pulsa el botón.

Aquí la propuesta es bien interesante, ya cualquier cosa que veamos en el móvil podría ser modificada al instante con la increíble capacidad de edición de imágenes por IA de Nano Banana.