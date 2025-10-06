Windows 11 va a cambiar para siempre: el nuevo modo oscuro es justo lo que llevábamos años pidiendo a Microsoft

La semana pasada, Microsoft lanzó Windows 11 25H2, la nueva versión del sistema operativo; sin embargo, a diferencia de las anteriores, en esta actualización no hay muchas novedades.

El motivo es que Microsoft ha cambiado la manera en la que desarrolla y lanza nuevas funciones para Windows 11, y en vez de guardarlas durante todo el año y lanzarlas de golpe, ahora irán llegando poco a poco a lo largo de los próximos meses.

Una de estas novedades será el nuevo modo oscuro de Windows 11, que ahora también afecta a cuadros de diálogo como los que abre el Explorador de archivos cuando realizamos una acción como copiar o pegar.

En Windows Latest han podido probar la última versión en desarrollo, y por fin muestra las ventanas emergentes y los cuadros de diálogo con un tema oscuro que encaja mucho mejor con el resto del sistema.

Microsoft ha implementado el nuevo modo oscuro en la versión beta Build 26120, y por lo tanto, aún le queda algo de trabajo por delante para que llegue a todos los usuarios en una futura actualización.

Nuevo modo oscuro de Windows 11 en ventanas emergentes Windows Latest El Androide Libre

En concreto, el nuevo modo oscuro ahora afecta a ventanas emergentes como la confirmación de eliminación de carpetas, solicitud de acceso especial, la confirmación de eliminación de varios elementos, y la ventana de progreso al eliminar o copiar elementos.

Este nuevo modo oscuro incluye detalles curiosos, como por ejemplo, ahora se usa el color azul en todas las instancias en las que se usa el color verde en el modo claro; de esta manera, se consigue un aspecto más agradable para la vista.

Y eso es bueno, porque la adopción del modo oscuro de Windows es una de las peores del sector; es evidente que Microsoft se dio prisa para sumarse a la moda que habían iniciado los smartphones, y por eso se dejó muchas partes sin cambiar.

En concreto, las ventanas emergentes y los cuadros de diálogo son elementos que se siguen mostrando con un tema claro, lo cual no sólo es molesto si estamos viendo la pantalla a oscuras, sino que afecta al diseño estético de la interfaz.

El nuevo modo oscuro de Windows 11 sustituye el verde por el azul Windows Latest El Androide Libre

El motivo por el que estos elementos no se ven afectados por el modo oscuro es porque son considerados componentes heredados o "legacy" del sistema operativo; es decir, que provienen de anteriores versiones de Windows.

Windows 11 aún usa componentes y elementos que provienen de sistemas tan viejos como Windows 95, por motivos de compatibilidad con aplicaciones y hardware; el problema es que esos componentes suelen chocar visualmente con los elementos más modernos.

En el caso de las ventanas emergentes, en su día no fueron diseñadas para poder cambiar de color, así que mantuvieron el tema claro cuando Microsoft introdujo el tema oscuro en las partes más modernas del sistema.

No es algo tan sencillo como activar una función; es necesario cambiar el código fuente de esos componentes antiguos, algo que normalmente es preferible no hacer para evitar posibles 'bugs' y fallos de compatibilidad.