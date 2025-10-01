Pillan al CEO de OpenAI robando en una tienda: el problema es que es un vídeo generado por su nueva IA
Generar vídeos de cualquier persona robando en una tienda es algo sorprendentemente fácil con lo nuevo de OpenAI.
Un vídeo se ha hecho viral en redes sociales como X y TikTok, que muestra al CEO de OpenAI, Sam Altman, robando en una tienda de electrónica; el directivo aparece cogiendo una caja del mostrador e intentando huir por la puerta.
Afortunadamente, un vigilante de seguridad detiene a Altman antes de que pueda escapar; el directivo se muestra enfadado por haber sido 'pillado' de esta manera, especialmente cuando mira directamente a la cámara y se da cuenta de que ha sido grabado en mitad de este acto criminal.
Este vídeo podría convertirse en uno de los mayores escándalos de la historia del sector tecnológico, algo impensable y difícil de creer; si no fuera porque es completamente falso, por supuesto.
Esta semana, OpenAI, creadora de ChatGPT, ha dado un golpe en la mesa con el lanzamiento de Sora 2, su nuevo modelo de generación de vídeo y audio por inteligencia artificial que promete ser otro enorme salto para esta joven tecnología.
Pese a las promesas de OpenAI de que había implementado medidas para evitar el abuso, no hemos tenido que esperar ni 24 horas para ver el primer vídeo malicioso generado con esta nueva IA.
Y eso que, por el momento, Sora 2 es accesible únicamente por invitación y a través de una nueva app; pero con lo que no contaba la compañía es que sus propios empleados fuesen a usarla de esta manera.
En efecto, no es sólo que la IA haya 'traicionado' a su creador mostrándolo como un ladrón de poca monta, sino que el vídeo ha sido creado por Gabriel Petersson, empleado de OpenAI y desarrollador de Sora.
i have the most liked video on sora 2 right now, i will be enjoying this short moment while it lasts— gabriel (@GabrielPeterss4) September 30, 2025
cctv footage of sam stealing gpus at target for sora inference pic.twitter.com/B86qzUGlMq
Aunque parezca extraño crear un vídeo de tu jefe robando y compartirlo con el público, Petersson lo presenta como una broma, ya que el vídeo mostraría a Altman robando una GPU, en referencia a la gran demanda que tiene este 'hardware' en el desarrollo de la inteligencia artificial.
Pero ¿qué pasa si alguien quiere crear un vídeo que nos muestre robando en una tienda, y no lo haga 'de broma'? Que Petersson haya compartido este vídeo sin darse cuenta del obvio problema que presenta, e incluso presuma de tener el vídeo con más 'likes', es una demostración de la cultura interna de OpenAI.
El futuro distópico en el que las pruebas en vídeo de actos criminales ya no sean válidas porque pueden ser generadas en unos minutos por una IA ya está aquí, aunque la compañía esté intentando convencernos de lo contrario.
OpenAI afirma que la función de poner el rostro en cualquier persona generada por IA, que se llama "cameo", protege a las personas normales y corrientes y que los usuarios tienen el control sobre su identidad en todo momento.
La app avisará a los usuarios cada vez que se genere un vídeo con su identidad, incluso si no se ha hecho público, y en todo momento podrán ser reportados por abuso.
Además, la compañía afirma que ya está tomando medidas para bloquear vídeos que muestren a personalidades públicas, tal vez en referencia a este vídeo protagonizado por Altman. Pero irónicamente, ha sido un empleado de OpenAI el que ha demostrado públicamente que las medidas adoptadas por la compañía pueden no ser suficientes.