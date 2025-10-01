Uno de los móviles más recomendables de Samsung se ha salvado: se filtra la gran sorpresa de los Galaxy S26

La próxima generación de móviles Galaxy va a ser una de las más revolucionarias de la historia de Samsung; los Samsung Galaxy S26 traerán una buena cantidad de cambios en el diseño y el procesador, además de en la cantidad de modelos disponibles.

Este último cambio tiene el potencial de ser uno de los más polémicos; durante el pasado verano, se filtró que la nueva gama iba a estar compuesta por el Galaxy S26 Pro, el Galaxy S26 Edge y el Galaxy S26 Ultra.

Eso significa que no sólo que la gama no iba a tener modelo básico (y más barato), sino que el modelo Plus iba a ser sustituido por el modelo Edge como punto intermedio de la gama; el modelo Ultra sería el único que no cambiaría.

Sin embargo, la última filtración proveniente del medio coreano The Elec ahora afirma que Samsung ha iniciado el desarrollo de un nuevo modelo 'Plus' en la gama, que sería el inesperado Galaxy S26+ que originalmente iba a ser cancelado.

Se trata de una decisión sorprendente por muchas razones, no menos porque quedan apenas cuatro meses para el lanzamiento de la nueva gama durante el próximo mes de enero.

Este tipo de giros de timón son raros en una industria que va con varios años de adelanto respecto al mercado; y sabemos que es un giro de timón por los nombres internos que Samsung está usando para referirse a los dispositivos.

Samsung Galaxy S25 y S25+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hasta ahora, los empleados de Samsung se han referido a los nuevos Galaxy con un nombre código que incluye un número dependiendo de su posición en la gama. El "M1" es el nuevo Galaxy S26 Pro, el "M2" es el Galaxy S26 Edge, y el "M3" es el Galaxy S26 Ultra.

Pero a partir de ahora, Samsung está desarrollando un nuevo modelo referido con el nombre código "M Plus", lo que deja poco a la imaginación e indica que se trata de una decisión de última hora, ya que en teoría le corresponde el nombre "M2" que ya está cogido.

Por lo tanto, Samsung lanzaría una nueva gama con nada menos que cuatro dispositivos:

Galaxy S26 Pro

Galaxy S26 Plus

Galaxy S26 Edge

Galaxy S26 Ultra

La publicación también ha revelado el motivo por el que Samsung habría decidido revivir este modelo en vez de continuar apostando por la gama de tres modelos en la que estaba trabajando hasta ahora: el éxito, o mejor dicho, la falta de éxito, del Galaxy S25 Edge.

El plan original de Samsung era revolucionar el sector con un nuevo modelo Edge, mucho más fino y ligero que el resto de la gama y que el resto de smartphones basados en Android.

Samsung Galaxy S25 Edge Álvarez del Vayo El Androide Libre

De esta manera, Samsung se adelantó a Apple, que recientemente también lanzó su propio smartphone fino, el iPhone 17 Air. Sin embargo, en la práctica parece que la demanda por móviles finos ha sido muy sobrestimada por la industria.

En otras palabras, los móviles finos no se están vendiendo tanto como se esperaba; la filtración destaca que la producción del Galaxy S25 Edge cayó en picado al mes siguiente de su lanzamiento.

Es cierto que el modelo Plus siempre ha sido el que menos se ha vendido, pero resulta que las cifras de ventas del Galaxy S25+ son mejores que las del Galaxy S25 Edge.

En concreto, durante el periodo entre los meses de septiembre y diciembre, Samsung planea producir 500.000 unidades del Galaxy S25+, frente a las 300.000 unidades del Galaxy S25 Edge, lo que ha obligado a Samsung a reaccionar.

El gran misterio ahora es cómo será el Galaxy S26+; los modelos Plus normalmente son casi idénticos a los modelos básicos, pero con una pantalla más grande y pequeñas diferencias técnicas en algunas generaciones.

Pero con la eliminación del modelo básico por un modelo "Pro" que supuestamente traerá mejoras para justificar un precio más alto, esta relación ya no tiene sentido, por lo que el nuevo Galaxy S26+ podría ser más diferente para apelar a más usuarios.