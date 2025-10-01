Google insiste en que la instalación de apps desde fuera de la Play Store seguirá siendo una opción en 2026

Google ya avisó hace unos días de que próximamente la instalación de archivos APK iba a cambiar, y no precisamente para mejor.

La nueva norma de Google que se aplicará a partir de 2026 indica que "todas las apps instaladas desde fuera de la Play Store deberán provenir de desarrolladores verificados".

La intención de la empresa es la prevención de la instalación de malware, ya que según Google las apps externas tienen hasta 50 veces más riesgo de sufrir estos ataques.

Esto ha supuesto todo un revuelo en la comunidad de desarrolladores, que piden otras opciones, además de en los distribuidores como F-Droid.

Tanto ha sido así que la propia Google ha lanzado un comunicado en el que explica que el sideloading, es decir, la instalación manual de aplicaciones, "no va a desaparecer. Nuestros nuevos requisitos de identidad para desarrolladores están diseñados para proteger a usuarios y desarrolladores de actores maliciosos, no para limitar las opciones."

ADB en Android El Androide Libre

El problema es que se obligará a que esa app provenga realmente del desarrollador que afirma haberla publicado, independientemente de dónde se obtenga.

Los desarrolladores verificados tendrán la misma libertad para distribuir sus aplicaciones directamente a los usuarios mediante la instalación manual o a través de la tienda de aplicaciones que prefieran.

Y es que, en teoría la única excepción que permite Google para instalar una APK no verificada será hacerlo a través de ADB (Android Debug Bridge), que conlleva activar las opciones de desarrollo de Android y conectar el móvil al PC con cable.

Ante las quejas, Google ha anunciado que activarán una cuenta de desarrollador gratuita que permitirá a profesores, estudiantes y aficionados distribuir apps a un número limitado de dispositivos sin necesidad de identificarse.

La clave es que la instalación de este tipo de apps estará limitada. Se ha diseñado para entornos como el educativo, pero quieren evitar que se convierta en una forma de instalar malware.

Si nada cambia y el calendario se mantiene, en marzo de 2026 se activará este sistema, y en septiembre del año que viene comenzarían los bloqueos en países de alto riesgo.

Se espera que, salvo contratiempos, el despliegue mundial empiece en 2027. Está por ver que esto no perjudique la instalación de apps de forma sencilla y que, con suerte, sí disminuya el número de apps maliciosas que hay.