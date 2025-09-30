La nueva pesadilla de los primeros compradores de anillos inteligentes: la batería se hincha y atrapa el dedo

El 2024 fue el año de los anillos inteligentes, un nuevo tipo de dispositivo 'wearable' que permite llevar sensores relacionados con la salud siempre encima; sin embargo, con el tiempo se han revelado algunos aspectos no tan positivos.

El caso más preocupante que hemos visto hasta ahora es el de un usuario de un Galaxy Ring de Samsung, que un día notó que ya no podía quitarse el anillo; y no es que su dedo hubiese engordado, más bien lo contrario.

Para sorpresa del usuario, el anillo era el que había 'engordado', o mejor dicho, su batería se había hinchado de tal manera que empezó a apretar el dedo hasta tal punto que le impedía quitarse el anillo.

El caso se ha hecho viral porque el usuario es @ZONEofTECH, un conocido 'influencer' tecnológico con más de 1,63 millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde analiza los últimos productos, incluyendo el mencionado Galaxy Ring.

La situación es propia de una pesadilla. El usuario se dio cuenta de que la batería de su Galaxy Ring se estaba hinchando, pero para cuando intentó quitarse el anillo, era demasiado tarde.

Ahhh…this is…not good.



My Samsung Galaxy Ring’s battery started swelling. While it’s on my finger 😬. And while I’m about to board a flight 😬



Now I cannot take it off and this thing hurts.



Any quick suggestions @SamsungUK @SamsungMobileUS? pic.twitter.com/LOO1kSlQUw — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

El anillo se hinchó tanto que empezó a dolerle, y de hecho, perdió un vuelo porque le negaron el abordaje, posiblemente por motivos de seguridad por la posibilidad de que la batería explote durante el vuelo.

El usuario no tuvo más remedio que acudir al hospital en busca de ayuda, donde finalmente pudieron quitarle el anillo con un poco de hielo y lubricante médico en el dedo; intentos anteriores con agua y jabón sólo empeoraron la situación.

Por supuesto, el hecho de que los anillos inteligentes tienen una batería no es una sorpresa, como tampoco debería serlo el hecho de que, como todas las baterías de ion de litio, tienen una cierta vida útil y pueden fallar pasado un tiempo.

Es un fenómeno que conoce muy bien cualquiera que haya usado un smartphone durante varios años; por varios motivos, como la sobrecarga más allá de su límite seguro o la simple degradación de los materiales, es posible que la batería se hinche.

Batería hinchada en un iPhone

Sin embargo, la situación con los anillos inteligentes es muy diferente a los smartphones, como demuestran casos como este en los que la batería puede expandirse tan rápidamente que atrapa el dedo de manera efectiva.

El problema concreto en este caso es que la batería fue capaz de deformar la parte interna de la carcasa de plástico, pero no la parte externa porque está fabricada en titanio; un elemento 'premium' que en esta ocasión jugó una mala pasada.

Al no poder expandirse hacia la parte exterior, la batería salió por la parte interior, más débil, presionando la piel del usuario hasta tal punto que el anillo se quedó completamente encajado.

La buena noticia es que esta ha terminado siendo una simple anécdota con final feliz que el 'influencer' ha podido contar a sus seguidores; como también lo es que este es un caso aislado que no se ha visto repetido.

Update:



- I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice 🙃). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow👌



- was sent to the hospital, as an emergency



- ring got removed



You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

Aunque los primeros usuarios de los Galaxy Ring y otros anillos inteligentes se están quejando de problemas relacionados con las baterías, como una caída de la autonomía respecto a cuando eran nuevas, por el momento no hay más casos de baterías hinchadas.

Esto indica que no se trata de un fallo sistémico en el dispositivo, sino de una situación puntual que ha podido ser provocada por todo tipo de factores, como cambios extremos de temperatura, posibles impactos, o un simple error en la producción o ensamblaje. Con todo, no deja de ser un recordatorio de un nuevo tipo de problema asociado con un nuevo tipo de dispositivo.

De hecho, el incidente ha provocado un gran revuelo en redes sociales, con muchos usuarios mostrando dudas sobre si merece la pena comprar uno de estos dispositivos; el propio @ZONEofTech afirma: "no voy a llevar un anillo inteligente nunca más".