Es el cumpleaños de Google y lo celebra con multitud de ofertas: 20 % de descuento en dos de sus mejores móviles y auriculares

27 años desde que empezara el periplo de uno de los gigantes tecnológicos que más impacto ha tenido en nuestras vidas, y hoy lo celebra con un gran número de ofertas disponibles hasta el 28 de septiembre.

La primera es el Pixel 9a, que al introducir el código BIRTHDAY27 se añade un descuento del 20 % para quedarse en los 439 euros en la versión de 128 GB (precio habitual de 549 euros).

La versión de 256 GB se queda en los 519 euros al aplicar el mismo código con descuento del 20 % para uno de los mejores móviles Android que se pueden comprar actualmente en España.

Hay que tener muy en cuenta las especificaciones del Pixel 9a, pero los móviles de Google son conocidos por su software, al igual que por sus experiencias IA que pocos pueden imitar.

Pantalla ACTUA (P-OLED) de 6,3 pulgadas (1080 x 2424) con tasa de refresco de hasta 120 Hz con pico de brillo 2.700 nits, chip Tensor G4 de Google y una configuración dual de cámaras con principal de 48 Mpx y 13 Mpx respectivamente.

Google Pixel 9a Chema Flores El Androide Libre

Si se caracteriza por el software, también lo hace en la fotografía computacional para ser el ejemplo a seguir desde hace años por la calidad que impone en cada una de las fotos que hagamos.

Batería de 5.100 mAh con carga de 23 W por cable, peso de 186 g, IP68 contra el agua y polvo, altavoces estéreo, NFC y sensor de huellas en pantalla cierran las especificaciones del Pixel 9a.

El Pixel 9 al 20 %

Con el mismo código BIRTHDAY27, el Pixel 9 se queda en 607 euros (precio habitual de 759 euros) en la versión de 128 GB, ya que actualmente el modelo de 256 GB está agotado (y la oferta es hasta el 28 de septiembre).

Lanzado el verano de 2024, el Pixel 9 sigue con la misma pauta de un gran software y excelentes funciones IA como Gemini Live para compartir la pantalla y hacer consultas en tiempo real con la voz.

Google Pixel 9 y Pixel 9 Pro XL Chema El Androide Libre

Se caracteriza por su pantalla OLED de 6,3 pulgadas (1080 x 2424) con tasa de refresco de 120 Hz más pico de brillo de 2.700 nits, chip Tensor G4, 12 GB de memoria RAM y una batería de 4.700 mAh con carga de 27 W.

Su sistema de cámaras es dual con una principal de 50 Mpx y una ultra gran angular de 48 Mpx. En el frontal monta una de 10.5 Mpx para completar una fotografía que se caracteriza por la computacional.

WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, sensor de huellas en pantalla, servicio SOS satelital, 198 g de peso y IP68 contra el polvo y el agua para definir uno de los mejores móviles que Google ofrece en España.

Pixel Buds Pro 2 al 20 %

Justo cuando van a recibir una nueva actualización con nuevos gestos y Audio adaptativo (cambia el sonido basado donde estemos), los Pixel Buds Pro 2 se quedan en 199 euros con el descuento del 20 % del código BIRTHDAY27.

Con un precio habitual de 249 euros, se convierten en toda una ganga los auriculares premium de Google. Fueron lanzados en 2024 y creados para la IA con un sonido premium e inmersivo.

Google Pixel Buds Pro 2 Google El Androide Libre

Tensor A1 como el chip para disfrutar de ANC (cancelación activa del ruido) con 30 horas de reproducción con ANC, carga inalámbrica y resistente al agua y al sudor.

El resto de ofertas

Los dos Pixel con descuento del 20 % añaden un saldo de 25 euros a la Google Store, pero a continuación se pueden encontrar el resto de ofertas: