El Modo IA de Google se acerca: se anuncia en español a nivel mundial, pero todavía no está disponible en España

Justo este verano pasado, en el mes de agosto, se dio el primer paso para la llegada del polémico Modo IA del buscador de Google. Hace unas horas se ha anunciado su disponibilidad global en español.

El Modo IA de Google embarcará al usuario en una nueva experiencia a la que ya muchos están acostumbrados en ChatGPT, Claude, Perplexity y otros chatbots con IA.

La idea es que se puedan realizar búsquedas a través de la conversación natural cuando se activa el Modo IA desde el buscador de Google.

A la vez que se realizan consultas, también se pueden subir imágenes, entrar en temas más complejos o pasar un buen rato chateando con Gemini sobre cualquier cosa que se nos pase por la cabeza.

El despliegue en español llega después de una expansión hecha por Google en el mes de agosto cuando se anunció su llegada a más de 180 países en todo el mundo.

El Modo IA en Google

El gigante tecnológico aprovechó la oportunidad para introducir nuevas habilidades de IA a los suscriptores de Google AI Ultra: solicitar reservas de restaurantes de forma automática.

Eso sí, el nuevo Modo IA no está disponible todavía en España desde google.com/ai, por lo que hay que esperar un poco para acceder a la nueva experiencia de búsqueda que se ha anunciado desde su blog.

Y hay que saber diferenciarlo frente a la vista creada con IA (conocida como AI Overviews), que sí está disponible en España, y que es ese texto generado para muchas de las consultas que se hacen ahora en Google Search.

Google AI Plus en más de 40 países

Al mismo tiempo que el anuncio del Modo IA en español de forma global, Google ha anunciado la expansión de su plan barato de IA a más de 40 países después de desplegarlo en Indonesia.

OpenAI y Google van a luchar por adentrarse en un segmento de la población que no puede permitirse sus suscripciones. En el caso de ChatGPT son 23 euros mensuales con la suscripción Plus y en el de Google se paga 21,99 euros por el plan AI Pro.

Google AI Plus Google

Incluye mayores límites en la generación de imágenes y en el increíble modelo Nano Banana de edición de fotos, al igual que se amplía el acceso a Veo 3 Fast, el modelo de generación de vídeo, o Gemini en Gmail, Docs y más.

El precio varía según el país, pero en Indonesia partió de los 4,50 dólares al mes, como poco más de una cuarta parte del precio del plan AI Pro de Google.

Dos importantes pasos dados por Google, de los muchos que le quedan en los siguientes meses, en esta lucha frenética que mantiene contra OpenAI por el enorme mercado que supone la IA generativa.