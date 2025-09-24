Google Home cambia para siempre: la versión web llega a España para que controles las luces y el termostato con un clic

Mientras se espera a la llegada de Gemini en Home en cuestión de días, ya está disponible Google Home desde la web para controlar todos los dispositivos inteligentes en casa a base de clics.

Esta novedad de Google Home ha ido apareciendo en los últimos meses y justo en las últimas semanas a través del programa de previo público.

Su objetivo es que, desde la comodidad del PC o el portátil, podamos gestionar todo dispositivo que tengamos en casa y así dejemos la app en el móvil para acciones más rápidas.

La pantalla se convierte en el panel de control de cámaras Nest, dispositivos conectados y las automatizaciones a través del panel ubicado en el lateral izquierdo.

La visión es más general desde la pantalla del PC para que, de un vistazo rápido, nos quede bien claro cómo tenemos cada uno de los espacios con sus propios dispositivos.

La pantalla de inicio de Google Home

Y ahora, cuando entremos a la web de home.google.com, aparecerá un mensaje de bienvenida en el que se puede leer "Google Home para la Web está mejorando", y que las luces y termostatos Nest ya están disponibles.

La pestaña más importante es la de dispositivos, y que nos lleva directamente a todos los que tengamos vinculados con Google Home a través de la cuenta que usemos.

La pestaña de cámaras Nest de Google Home

Al pulsar en esta pestaña, veremos cada uno de los espacios creados con sus propios dispositivos para activarlos o desactivarlos con un mero clic.

Google avisa que no todas las opciones que tenemos disponibles en la app en el móvil lo están en la primera versión de Home en la web, pero es cuestión de tiempo que la experiencia sea la misma.

Por ejemplo, según Android Authority, no se puede cambiar el color o temperatura de las luces, pero sí apagarlas o encenderlas.

Sí que se pueden crear automatizaciones con el editor desde su pestaña, aunque las personales creadas desde la app no se pueden editar, solo activar o desactivar.

El lenguaje natural para generar código para el editor de automatizaciones

El editor de secuencias de comandos sí que está disponible y viene con la inestimable ayuda de Gemini con el uso del lenguaje natural para crear rutinas.

Al aceptar las condiciones, en el panel derecho tendremos la posibilidad de usar el lenguaje natural para generar código con ejemplos de uso como "Apaga las luces en casa cuando anochezca".

Una vez introducido el prompt generado, nos proporcionará el código, que justamente usaremos en el editor para validarlo (por si da errores y saber el motivo) y guardarlo.

Google Home nos adentra desde la web a una función experimental de Gemini y que tiene que ver con las novedades que se introducirán el 1 de octubre con el anuncio del gigante tecnológico.