MediaTek planta cara a Qualcomm: así es el nuevo procesador de gama alta Dimensity 9500

Hace unas semanas Qualcomm hizo oficial el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip que se mostrará en un evento en Hawaii próximamente y que será el cerebro de móviles como los Xiaomi 17 Series.

Pero, al igual que ha pasado en otras ocasiones, su principal rival ha querido adelantarse al anuncio. Así, MediaTek ha presentado por sorpresa el Dimensity 9500.

Este nuevo procesador se centra, según la empresa, en la inteligencia artificial, los videojuegos y la eficiencia energética.

Una de las novedades de este procesador es su arquitectura de CPU de tercera generación. Utiliza un diseño llamado "All Big Core" que incluye un núcleo principal de ultra alto rendimiento a 4.21 GHz.

Lo acompañan tres núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos centrados en la eficiencia energética pero también con mucha potencia. Esta configuración mejora notablemente la velocidad del dispositivo.

El rendimiento en un solo núcleo aumenta hasta un 32%. En múltiples núcleos, la mejora es del 17% respecto a la generación anterior.

El apartado gráfico también recibe un gran impulso. El chip integra la nueva GPU Arm G1-Ultra. Esta unidad gráfica ofrece un 33% más de rendimiento máximo.

Además, mejora la eficiencia energética en un 42%. El Dimensity 9500 soporta trazado de rayos (raytracing) a 120 fotogramas por segundo. Esto se traduce en gráficos más realistas y fluidos.

Y, como no podía ser de otra forma, la inteligencia artificial es una de las grandes apuestas de MediaTek.

MediaTek Dimensity 9500 El Androide Libre

El Dimensity 9500 incorpora la novena generación de su unidad de procesamiento neuronal, la NPU 990. Esta unidad duplica la potencia de cálculo para tareas de IA.

Introduce un motor de IA generativa 2.0 y es capaz de procesar modelos de lenguaje grandes de manera más eficiente.

La fotografía y el vídeo también mejoran significativamente. El procesador de señal de imagen MediaTek Imagiq 1190 es el responsable de soportar cámaras de hasta 200 megapíxeles.

Permite la grabación de vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo con efecto retrato cinematográfico. Y se ha mejorado la calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz.

La pantalla no se queda atrás gracias a la tecnología MiraVision Adaptive Display que ajusta dinámicamente la imagen.

La conectividad también se ha optimizado. El chip cuenta con mejoras por IA para las redes 5G y Wi-Fi. Esto asegura una conexión más rápida y estable.

MediaTek Dimensity 9500 El Androide Libre

Los primeros teléfonos inteligentes equipados con el MediaTek Dimensity 9500 llegarán al mercado pronto, en el último trimestre de 2025.

Es posible que los nuevos Vivo X300 Series, que se presentarán el 13 de octubre, sean los encargados de estrenarlo.