El DNI Digital se podrá usar para votar en las próximas elecciones: qué has de hacer para instalarlo en el móvil

Este año ha sido el estreno del DNI digital a través de la app MiDNI que se puede instalar en el móvil y que permite sustituir al físico. Hoy la Junta Electoral Central (JEC) ha avalado la versión digital del Documento Nacional de Identidad como medio de identificación para ejercer el derecho a voto.

Por lo que se podrá utilizar en las próximas elecciones que se celebren y será tan fácil como mostrarlo desde el móvil a través de la app que ya tenemos disponible tanto en Android como en iOS en los iPhone.

El organismo arbitral ha dado su autorización al uso de esta versión digital del DNI en un acuerdo con el que da respuesta a la consulta realizada por la directora general de Política Interior, Carmen López García, según recoge Europa Press.

La JEC establece que el DNI digital se puede usar al tratarse de un documento oficial que incluye la fotografía del votante conforme se establece en el artículo 85.1 Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Se ha solicitado que se conste el nuevo criterio en los Manuales de instrucciones para las personas que se integren en las mesas electorales a utilizar en las próximas elecciones que se celebren.

Las próximas elecciones que se celebrarán serán las autonómicas en Castilla y León, por lo que la previsión es que sean los primeros comicios en los que pueda votarse con el DNI digital como una nueva experiencia del ciudadano en España.

Una noticia que lleva a la instalación de la app MiDNI y así iniciarse en la transformación digital que permite dejar el documento físico en casa, al igual que sucede con el carné de conducir a través de la app MiDGT cuando un agente de circulación lo solicita.

Cómo llevar el DNI digital en el móvil

En abril el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que permite llevar el DNI en el móvil a través de la app MiDNI que se puede descargar desde la Google Play Store para los teléfonos móviles Android y desde la App Store en los iPhone de Apple.

El primer paso, con el DNI en vigor y sus certificados electrónicos activos, es pasar por la web midni.gob.es, y seguir las instrucciones para asociarlo con el número de teléfono móvil, ya sea si se tiene en posesión un lector de DNI (al hacerse desde la web), o a través de los Puestos de Actualización de Documentación (PAD) en comisarías o ayuntamientos, o en alguna de las 290 Unidades de Documentación de la Policía Nacional.

Los pasos para activar la app MiDNI

Una vez hecho el registro y con la app instalada se pasará a la virtualización del DNI para poder mostrar el DNI en las próximas elecciones.

La app MiDNI permitirá mostrar el Documento Nacional de Identidad de tres formas: DNI edad (muestra foto y edad), DNI simple (foto, nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y validez DNI) y DNI completo para compartir todos los datos.

Se leerá el código QR que se ha generado en la pantalla del móvil para que se pueda identificar a la persona a través de su DNI digital y así pase a ejercer su derecho al voto de una forma bien sencilla y cómoda.