Nothing hace lo nunca visto: te regala 250 euros para cambiar a su nuevo smartphone y no tienes que entregar el tuyo

Nothing ha anunciado una promoción especial dirigida a los usuarios de su primer smartphone, el Nothing Phone (1), por el que recibirán 250 euros de descuento para comprar su nuevo modelo, el Nothing Phone (3).

Sin embargo, y a diferencia de otras promociones similares, los usuarios no tendrán que entregar su móvil viejo para poder disfrutar del descuento, y el proceso sólo requiere de la introducción de unos datos.

Además, este descuento es exclusivo para los usuarios del Phone (1), y el resto de consumidores no podrá aprovecharse si tienen un Phone (2) o un modelo más moderno.

El motivo de este regalo es muy simple: es un agradecimiento de la compañía a los primeros usuarios de sus productos, los que primero confiaron en una marca que era muy nueva y diferente y sólo tenía unos auriculares inalámbricos en el mercado.

La razón por la que Nothing quiere ayudar a estos usuarios a cambiar de móvil es que el que tienen va a dejar de recibir actualizaciones.

Nothing ha anunciado esta semana el lanzamiento de NOS 4.0 (Nothing OS 4.0), la nueva versión de su capa de personalización, ahora basada en Android 16 y con una buena cantidad de novedades.

Esta nueva versión del sistema también es llamativa por algo menos positivo: es la primera versión que no es compatible con toda la gama de smartphones de Nothing, algo de lo que la compañía hasta ahora ha podido presumir.

Nothing Phone (1) Chema Flores Omicrono

NOS 4.0 estará disponible para todos los modelos de la gama de Nothing, excepto para uno: el dispositivo que se queda fuera es el Nothing Phone (1), el primer smartphone lanzado por la compañía en julio de 2022.

En su día, Nothing prometió tres años de actualizaciones Android para el Nothing Phone (1), un periodo de soporte que terminó el pasado mes de junio; por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que NOS 4.0 no vaya a ser lanzado para este modelo.

Sin embargo, en Nothing son diferentes del resto de marcas. Su CEO, Carl Pei, ya adelantó la semana pasada que harían algo para compensar a los usuarios del Nothing Phone (1), y ahora, lo han anunciado oficialmente.

Nothing Phone (3) Chema Flores Omicrono

El proceso para conseguir el descuento de 250 euros por la compra de un Nothing Phone (3) es muy sencillo; sólo hay que entrar en la página oficial que Nothing ha abierto para esta promoción.

Primero, debemos seleccionar nuestro país si no lo ha seleccionado automáticamente; a continuación, debemos rellenar dos datos: el número IMEI de nuestro móvil Nothing Phone (1) y nuestra dirección de correo electrónico.

El número IMEI se puede encontrar en la caja del producto, pero también existen métodos para saber el IMEI en el móvil con Android.

La principal condición para acceder al descuento es que hayamos comprado el Nothing Phone (1) en una región soportada por la compañía (como España); además, debemos tener en cuenta que la promoción sólo dura hasta el 3 de octubre de 2025.

Lo mejor de todo es que no tenemos que devolver nuestro móvil para acceder al descuento; podemos quedárnoslo y seguir usándolo como móvil secundario si queremos, siempre teniendo en cuenta que no va a seguir recibiendo actualizaciones.