Los móviles Galaxy van a cambiar para siempre: One UI 8.5 se filtra y revela la nueva revolución de Samsung

Aunque One UI 8.0 acaba de ser lanzado en España, y únicamente para los Galaxy S25, Samsung ya está trabajando en la próxima versión de la capa de personalización basada en Android 16.

Hablamos de One UI 8.5, cuyo desarrollo ya está tan avanzado que una versión de pruebas para el Galaxy S25 Ultra ya se ha filtrado en Internet; gracias a eso, ya podemos conocer algunos de los cambios que traerá la próxima actualización.

La principal novedad se encontrará, sin duda alguna, en la interfaz; o más concretamente, en su estilo. Aunque no se esperan grandes cambios en los menús o el control, One UI 8.5 será muy diferente de One UI 8 en lo que respecta al aspecto visual.

Y es que Samsung finalmente va a adoptar el estilo de cristal que se ha puesto de moda durante este 2025 en los smartphones; las primeras fotografías publicadas por SammyGuru muestran un efecto de transparencia que no pasa desapercibido.

Aunque las fotografías sólo muestran las pantallas de configuración, es suficiente para apreciar cambios respecto a One UI 8, con un efecto semitransparente en la parte superior de la pantalla, por ejemplo.

Samsung One UI en un móvil Galaxy SammyGuru El Androide Libre

Otro elemento llamativo es la nueva barra de búsqueda basada en IA, que ahora flota encima de los menús con un efecto de arcoíris que hace que resalte más respecto a la barra de búsqueda normal de la configuración.

Como resultado de estos cambios, la barra superior de One UI 8, donde se muestra el nombre de "Configuración" y el icono de búsqueda, ha sido eliminada completamente y ahora los menús ocupan toda la pantalla.

Por supuesto, a nadie se le escapa que se trata de un efecto muy parecido al de Liquid Glass, estrenado en iOS 16 y que ha generado mucha polémica entre los usuarios de iPhone.

Eso explica que las primeras reacciones en redes sociales a esta filtración sean algo extremas, con muchos usuarios acusando a Samsung de copiar a Apple; aunque claro está que el efecto de cristal no es precisamente nuevo, y si no, que se lo digan a Windows Vista.

Pero es ahora que el efecto cristal está viviendo una segunda juventud, con la mayor parte de los fabricantes chinos adoptándolo incluso antes que Apple en las últimas actualizaciones de sus dispositivos.

One UI 8.5 en un móvil Samsung Galaxy SammyGuru El Androide Libre

No es de extrañar, por lo tanto, que Samsung se suba al carro de esta moda, aunque por el momento, su implementación sea mucho más comedida y controlada que las que hemos visto de otras marcas.

Por ejemplo, los elementos de la interfaz que vemos en las fotografías no tienen el efecto reflectante y etéreo de Liquid Glass, y se muestran más sólidos, creando un estilo propio y más en línea con lo que Samsung ha creado hasta ahora.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la versión de One UI 8.5 que se ha filtrado no está pensada para el público general, sino para pruebas internas de Samsung; lo más probable es que la versión final sea muy diferente.

Sin embargo, esta filtración es un buen adelanto de lo que está por llegar cuando One UI 8.5 sea lanzado a principios del 2026, cuando venga preinstalado en los próximos Galaxy S26 que también traerán muchos cambios en cuanto a diseño y 'hardware'.