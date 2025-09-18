Las nuevas gafas XR de Samsung, confirmadas: llegarán en octubre, pero habrá que esperar para su nuevo plegable

Aunque a Samsung le vaya muy bien en el negocio de los móviles, es una de esas empresas multidisciplinares que pone sus huevos en diferentes cestas.

La compañía no solo cuenta con un enorme ecosistema de productos que van desde electrodomésticos como los frigoríficos hasta móviles o relojes inteligentes. También va probando nuevas categorías de productos cada cierto tiempo, como con su anillo inteligente.

Dentro de poco se espera que la compañía lance al mercado un dispositivo muy esperado: su móvil plegable triple. Sin embargo, antes que este podría llegar otro dispositivo: sus gafas de realidad aumentada.

Tras muchos rumores, Samsung al fin habría elegido una fecha para que tenga lugar esta interesante presentación, y sería tan pronto como el próximo mes de octubre.

Concretamente, sería presentado el próximo día 21 de octubre en el país natal de la compañía, Corea del Sur. Esta presentación podría haber tenido lugar antes, según el medio coreano ETNews, puesto que la compañía lo habría fijado en un principio para el 29 de septiembre.

Por temas relacionados con la coordinación de la estrategia del lanzamiento, la compañía lo habría retrasado hasta el mes siguiente.

Se habla de que podría tener alrededor de 100.000 unidades listas para la venta y que luego ajustará la producción en función de la demanda.

Por el momento no se ha confirmado ninguna de las prestaciones con las que contarán estas gafas de realidad aumentada, pero no nos cabe duda de que será un producto premium, tal como han afirmado algunas de las primeras personas que pudieron probar el dispositivo a principios de año.

Se espera que en su interior, usen el procesador Qualcomm Snapdragon XR2+ junto con unos mandos que podrían servir para controlar el dispositivo.

También según el mismo medio, el móvil plegable triple tan esperado de la compañía aún no será presentado, ya que se habría optado por hacerlo en un evento por separado, seguramente por no quitarle protagonismo a las gafas de realidad aumentada.

En el apartado del software, estas gafas llevarían Android XR, la versión de Android adaptada para su uso en gafas y que ya hemos visto funcionando, con resultados de lo más prometedores, e incluyendo prestaciones como poder invocar Gemini con varias ventanas abiertas a la vez.