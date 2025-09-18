Adiós a tus juegos de Steam si tienes este Windows 10: el cambio inevitable que deja usuarios abandonados

Si eres jugador y tienes un ordenador, es altamente probable que tengas una cuenta de Steam, la plataforma líder de juegos de PC que es capaz de atraer a más de 40 millones de jugadores diariamente.

Lamentablemente, un pequeño porcentaje de esos jugadores va a ser abandonado el próximo 1 de enero de 2026, cuando Valve, la compañía detrás de Steam, finalice el soporte de Windows 10 de 32 bits.

Afortunadamente, esta es una decisión que va a afectar a muy pocas personas; según la propia Valve, apenas un 0,01% de los usuarios de su plataforma aún utiliza la versión de 32 bits de Windows 10, y por buenas razones.

Sea como sea, eso significa que al menos miles de usuarios dejarán de recibir actualizaciones de Steam en sus ordenadores, y eso traerá consecuencias que puede terminar con el acceso a sus juegos.

Valve ha aclarado que esta versión de Steam seguirá funcionando sin problemas, pero no recibirá más actualizaciones de ningún tipo; eso supone que, tarde o temprano, el programa puede dejar de funcionar correctamente.

Por ejemplo, si en el futuro Valve realiza algún cambio en su plataforma, lo realizará únicamente en las versiones de 64 bits de Windows 10 y en Windows 11, y la versión de 32 bits no será capaz de conectarse correctamente.

Por lo tanto, si tenemos un ordenador viejo que aún utiliza la versión de 32 bits de Windows 10, podremos seguir jugando a nuestros juegos sin dificultades pasada la fecha límite del 1 de enero de 2026.

Pero con el paso del tiempo, es posible que nos encontremos con fallos en el funcionamiento de Steam o de los juegos, hasta que llegue al punto en el que no podamos usar la plataforma y perdamos acceso a nuestros títulos.

El motivo que Valve ha dado para abandonar esta versión es que Steam depende de bibliotecas y drivers que no están disponibles en 32 bits y son exclusivos de 64 bits.

Irónicamente, Steam no tiene versión de 64 bits, y es una aplicación de 32 bits incluso en ordenadores compatibles con 64 bits; pero gracias a esta decisión, eso puede cambiar en el futuro, haciendo que Steam sea más rápido y aproveche mejor los recursos del sistema.

Además, la buena noticia de todo esto es que Steam no abandona Windows 10, un sistema que, según los datos de agosto, aún representa más del 35% de los ordenadores gaming con Windows.

La versión de 32 bits de Windows 10 es el resultado de una época en la que el mercado aún no había dado el salto definitivo a los 64 bits y aún existían muchos ordenadores con procesadores de 32 bits en el mercado.

Aunque los 64 bits traen una mejora notable en muchos aspectos, especialmente en la cantidad de memoria RAM que se puede usar así como en nuevas instrucciones del procesador, los 32 bits siguen siendo usables si tenemos un sistema compatible o poco exigente.