Nothing presenta NOS 4.0 basado en Android 16: centrada en el diseño y en un panel de IA, la beta llega dentro de poco

El nuevo Nothing Phone (3) que lanzó este verano en España va a poder disfrutar dentro de poco de la nueva actualización basada en Android 16 que acaba de presentar la marca británica con NOS 4.0.

NOS 4.0 lleva como bandera el diseño para proporcionar una experiencia visual más clara y con sumo cuidado en cada detalle de la actualización basada en Android 16.

Ha compartido algunos de los aspectos primordiales de una actualización que se adelanta a la de otros fabricantes, y que se acerca a la propia de Samsung con One UI 8 que debe llegar estos días a los Galaxy S25 en España.

Aparte de los componentes estandarizados de la actualización o los relojes de pantalla de bloqueo que se han rediseñado, Nothing ha hecho hincapié en el nuevo Panel de Uso de IA.

Lo que hace es encargarse de dar toda la información de un vistazo para entender y gestionar cómo se comporta la IA gracias a avisos de estado y relacionados con la privacidad. Hemos de entender que nos avisará de cómo la inteligencia artificial generativa está usando nuestros datos cuando utilicemos ciertas funciones.

También jugará su papel en mostrar las tendencias de uso diarias y semanales, al igual que comparar qué funciones de IA han estado más activas en ciertos momentos para revisar en detalle cada uno de ellos.

Nothing también incluye en NOS 4.0 un modo extra oscuro que se centra en potenciar la estética oscura de Nothing OS para hacerlo más elegante, inteligente y con la idea fija de reducir la presión que se ejerce sobre la batería.

También incluye una nueva vista emergente que se encarga de mejorar la multitarea al permitir el uso de dos apps flotantes al mismo tiempo. Incluye dos gestos: uno, y hacia arriba, para minimizar una ventana y otro, hacia abajo, para llevarla a pantalla completa.

Esta nueva experiencia viene de miedo para el uso de la pantalla compartida de Gemini Live para que en una tengamos a la IA con su voz, y en otra la app de la que queremos recibir consultas.

La actualización llegará dentro de muy poco a los móviles Nothing sin que se haya especificado una fecha concreta por parte de la marca británica de dispositivos móviles, aunque mañana mismo tiene el lanzamiento de los Ear (3), así que se espera que el programa beta comience a finales de este mes.