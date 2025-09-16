Google da un salto inesperado y lleva Gemini a Windows con su nueva app: su IA ahora ve la pantalla y archivos de tu PC

Esperando que llegue una nueva actualización a Google Home centrada en Gemini, ahora el gigante tecnológico nos sorprende con una nueva app para Windows que también va a competir contra ChatGPT por el uso de la combinación de teclas que utiliza por defecto.

Esta nueva incursión de Google está repleta de matices, ya que su nueva app se centra en el uso de Alt + Espacio, que curiosamente también está definida por defecto en ChatGPT para iniciar al chatbot.

En cualquier momento significa que da igual si estamos con un editor de textos, echando un ojo a Borderlands 4 en Steam o mismamente disfrutando de una partida a Balatro, pulsamos Alt + Espacio a la vez y se iniciará la nueva app de Google con la forma de la cápsula alargada.

Y ahí se puede leer: "Busca tus archivos, web y pantalla". Lo que significa que mientras estemos echando una partida a Minecraft, podremos iniciar la app para hacer una captura de pantalla de la herramienta para crear objetos del juego creado por Mojang y así hacer una búsqueda de cómo se fabrica un pico de diamantes como si fuera Google Lens.

Se pondrá en primer plano y dará igual si estamos con nuestros archivos, apps instaladas o cualquier programa que tengamos instalado, al igual que puede ser desde la misma web.

El AI Mode en la app de Google en Windows 9to5Google

Es una nueva app experimental que se puede descargar desde Labs según mantiene Google, y que trae directamente también a Gemini, ya que está disponible el Modo IA para que responda a todo tipo de consultas, al igual que haríamos con la IA de Google en nuestro móvil al compartir pantalla.

Y hemos dicho repleta de matices porque muestra el camino a OpenAI y abre la posibilidad de que, en algún momento, se actualice ChatGPT de la misma forma en Windows, ya que también es multimodal.

La app de Google en Windows 9to5Google

Lo siguiente que nos viene a la cabeza es que, si esta app pasara de ser experimental a una versión final (y que ChatGPT en Windows pudiera ver la pantalla), no estaría nada mal que en Microsoft se empezara a contemplar la posibilidad de que la tecla de Copilot pudiera ser configurada para iniciar la IA que tuviéramos instalada.

Esta experiencia ya la ofrecen algunos fabricantes de móviles Android, como mismamente HONOR, que permiten personalizar la tecla física para iniciar nuestro chatbot de IA favorito.

La app de Google en Windows 9to5Google

De momento, según 9to5Google, la nueva app de Google Labs para Windows se queda en Estados Unidos y en inglés. Se debe a que está en fase de pruebas y tiene algunas limitaciones. Lo que se requiere es que se use una cuenta de Google personal.

Una nueva experiencia por parte de Google, que esta vez deja de lado su navegador, al centrarse en Windows y con una combinación de teclas de Alt + Espacio que inicia la búsqueda en todo momento, al igual que pasa con ChatGPT, aunque esta última es mucho más limitada.