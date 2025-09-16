Adiós al Internet lento: la nueva actualización de Windows 11 es justo lo que deseábamos, aunque podría ser mejor

Puede que todas las miradas estén en el final de Windows 10, y que la próxima actualización de Windows 11 sea de las pequeñas, pero eso no significa que no vaya a haber novedades pronto.

Y es que Microsoft está trabajando en nuevas funcionalidades para Windows 11, que irán llegando poco a poco tras el lanzamiento del próximo Windows 11 25H2; y ahora, se ha descubierto una que podría ser muy buena.

Hablamos de la nueva prueba de velocidad de Internet que @Phantomofearth ha descubierto en la última versión en desarrollo de Windows 11 disponible para los usuarios de Windows Insider.

La opción aparece al hacer clic derecho sobre el icono de WiFi o de la conexión por cable, dependiendo de lo que tengamos; en ambos casos aparece junto con las opciones para diagnosticar problemas de red y la configuración de red.

Esta opción puede ser justo lo que llevábamos tiempo pensando que hacía falta en Windows 11: una manera integrada y sencilla de comprobar la velocidad de Internet y detectar posibles errores en la red.

Opción para comprobar la velocidad de Internet en Windows 11 @phantomofearth | X El Androide Libre

Lamentablemente, en su forma actual, esta función es algo decepcionante; y es que, en la versión que está disponible, este nuevo botón sólo hace una cosa: abrir un navegador con la prueba de velocidad de Bing.

En efecto, esto no es más que un acceso directo a la página web de Bing, que ya tiene una prueba de velocidad disponible al igual que muchos otros servicios como Google, Netflix, y otros. Pero ese es precisamente el problema.

¿Para qué pulsar este botón si podemos simplemente abrir una nueva pestaña en el navegador y hacer una búsqueda de "prueba de velocidad"? Eso es literalmente lo que hace, así que realmente no hay ningún motivo para usar esta nueva opción.

Hubiera sido mucho mejor si esta prueba de velocidad de Internet estuviese integrada directamente en Windows, con su propia aplicación, incluso si usa los servicios de Bing para funcionar.

Prueba de velocidad de Internet con Bing El Androide Libre

De esa manera, los usuarios podrían comprobar si su conexión tiene problemas sin necesidad de abrir un navegador y entrar en una página web, algo que posiblemente no pueden hacer por culpa de los mencionados problemas.

Evidentemente, esta es una decisión aposta de parte de Microsoft para fomentar las visitas a Bing, que siguen estando muy por detrás de Google pese a la apuesta por los resultados generados por IA.

Esta es una de esas ideas que podría ser una genialidad, pero que es 'saboteada' por la propia Microsoft, igual que muchas otras novedades que Windows 11 ha recibido en los últimos años.

Afortunadamente, aún hay tiempo para que Microsoft lo haga bien; según Windows Central, aún quedan varios meses para que esta funcionalidad llegue a la versión estable de Windows 11, y en ese tiempo, podría cambiar mucho.

Es perfectamente posible que este atajo a Bing no sea más que algo que los desarrolladores han puesto mientras crean una aplicación nativa para Windows; como Microsoft no la ha anunciado aún, no lo sabemos, pero esa es nuestra esperanza.