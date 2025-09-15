OpenAI anuncia novedades para ChatGPT con GPT-5-Codex, su nuevo modelo de IA dedicado a la programación

Estas últimas semanas, desde que OpenAI anunciara GPT-5 para ChatGPT, han sido bien intensas para el laboratorio de IA que ahora acaba de anunciar su nuevo modelo GPT-5-Codex.

Directo hacia tareas agénticas dedicadas a la programación con Codex, su asistente de código es capaz de entender instrucciones en lenguaje natural y generar código de calidad en varios lenguajes de programación.

Es una solución perfecta para picar código y que se enfrenta directamente contra Claude Code de Anthropic y AlphaCode de Google. Hay una lucha abierta entre varias compañías para dar la mejor herramienta posible a equipos de programación y empresas.

Es hacia donde se dirige el nuevo anuncio de OpenAI con GPT-5-Codex que está hoy mismo disponible en todo el mundo que use Codex a través de CLI (interfaz de línea de comandos), web en integración con GitHub, en un IDE o en móvil.

Aquí hay que saber diferenciar entre GPT-5-Codex, al que se accede a través de esas vías, y lo que sería la app propia de ChatGPT, que es el modelo de IA que usamos también con capacidades para la programación.

GPT-5-Codex

Lo único que Codex es un modelo especializado en generar y entender código a través de la conversación natural. Y ahora, con el nuevo modelo disponible con GPT-5-Codex, se ofrecen distintas funcionalidades y experiencias mejoradas.

GPT-5-Codex está dedicado principalmente para la programación, a diferencia de GPT-5 que es un modelo con propósito general, por lo que se recomienda usarlo para tareas agénticas de codificación en los entornos tipo Codex o el mismo Codex.

GPT-5-Codex

Para entenderlo mejor: produce código de mayor calidad, y solo con decirle lo que necesitas sin tener que escribir instrucciones largas sobre estilo o limpieza de código.

Es capaz de ajustar el esfuerzo de pensamiento de manera dinámica al ofrecer respuestas más rápidas en tareas pequeñas y bien definidas, al igual que dedica más tiempo si es más compleja.

En las pruebas llevadas a cabo por OpenAI, según anuncia desde su web, Codex se ejecutó con éxito durante más de 7 horas en una única refactorización a gran escala (capacidad para reestructurar o mejorar código sin cambiar lo que hace).

GPT-5-Codex ha sido entrenado con el objetivo de que realice revisiones de código y detecte fallos críticos. Es capaz de navegar por toda la base del código, analizar las dependencias y ejecutar pruebas para validar su corrección.

OpenAI suma este anuncio al hecho hace dos semanas en el que se unificó Codex en una única experiencia de producto conectada por nuestra cuenta de ChatGPT (se mejoró la infraestructura del cloud y una integración de GitHub más profunda para revisiones de código).

Un nuevo modelo de IA para programación de OpenAI que llega en un momento en el que el uso de Codex ha crecido en 10 veces en el pasado mes, por lo que sigue aumentando el interés de los usuarios. Lo único que para poder acceder debemos tener alguna de las suscripciones de ChatGPT, o pasar por OpenAI Platform para obtener créditos gratuitos.