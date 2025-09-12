Sony lanza el Xperia 10 VII en España con un diseño que se inspira en los Pixel de Google y un botón dedicado para fotos

Después del Sony Xperia 1 VII que lanzó en mayo de este año en España, el fabricante nipón de móviles Android acaba de anunciar el Xperia 10 VII, que llega con un diseño bien especial en la trasera y un botón dedicado para tomar fotos.

El Xperia 10 VII estará disponible en España en este mismo mes en colores blanco, turquesa y negro con un precio de 449 euros.

Llama poderosamente la atención el Shutter Button en uno de los laterales del móvil de Sony que permite tanto abrir la app de cámara como tomar fotos con un simple toque.

Su sistema de cámaras está compuesto por una lente de 16 mm equipada con un sensor de 1/3 de pulgada y la de 24 mm con un nuevo sensor de 1/1.56 pulgadas (1.6 veces que su predecesor).

Ambas permiten tres longitudes focales de 16 mm, 24 mm y 48 mm para cubrir las distintas tomas que queramos capturar: ultra gran angular de 16 mm, gran angular de 24 mm y la posibilidad de acercarse al sujeto con un zoom de 48 mm.

Xperia 10 VII Sony

En el rendimiento y la batería, el nuevo Xperia 10 VII de Sony destaca por una batería que le lleva a dos días con carga adaptativa y que le permite preservar de una mejor forma su vida útil hasta los 4 años.

El chip Snapdragon 6 Gen 3 que lleva en su interior se encarga de ofrecer un gran rendimiento y tiene soporte de 6 años de actualizaciones de seguridad con los parches que lanza Google, y hasta cuatro versiones de Android.

Xperia 10 VII Sony

Su pantalla destaca por su relación de aspecto de 19.5:9 y tasa de refresco de 120 Hz. Sony ha rediseñado los altavoces frontales para adaptarlos a una vibración reducida, suprimir el ruido y mejorar la calidad de reproducción con un mejor rango de graves y medios-graves.

Lo que más sorprende del nuevo móvil de Sony es el diseño que ha sido reimaginado desde cero con un nuevo factor de forma ligero (168 g) y esa trasera con una nueva disposición de la cámara que se caracteriza por su recubrimiento suave al tacto.

Un diseño muy similar a la propuesta de Google con sus Pixel desde hace varios años y esa forma de cápsula alargada para guardar a las distintas lentes. En el Xperia 10 VII ese diseño es más minimalista y más compacto, aunque se inspira totalmente en los móviles de Google.