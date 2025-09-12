Adiós a leer los correos: Gmail cambia para siempre para mostrar la información de tus pedidos en tiendas

Una de las apps más usadas en Android es, sin duda alguna, Gmail. Y es que el correo electrónico sigue vivo y coleando como el principal método de comunicación, pese a los intentos de matarlo.

Algunos de esos intentos han venido de la propia Google, que ha intentado reinventar el email en más de una ocasión sin mucho éxito; pero la nueva funcionalidad de Gmail puede ser lo más cerca que esté.

Se trata de una nueva sección de "Compras" ("Purchases" en inglés) dentro de la app para Android de Gmail que va a empezar a aparecer a lo largo de las próximas semanas para todos los usuarios con cuenta personal de Google.

Sobre el papel, no es muy sorprendente. Al fin y al cabo, Gmail ya es capaz de registrar las compras que hacemos gracias a los correos electrónicos de confirmación que recibimos, e incluso es capaz de rastrear los pedidos e indicarnos cuándo llegará el paquete.

Pero hay que aclarar que la sección de Compras no es una simple carpeta en la que tendremos los correos relacionados con nuestras compras online; no, es mucho más que eso, y por eso decimos que puede hacer que no tengamos que leer más correos.

Y es que la sección de Compras de Gmail en realidad es un asistente que es capaz de rastrear todas nuestras compras y mostrar información relacionada con todas en un único lugar y de manera sencilla.

Nada más abrir esta sección, nos encontraremos con tarjetas que muestran el nombre del producto que hemos comprado, una fotografía, y la fecha de llegada estimada.

Nueva sección de compras en Gmail Google El Androide Libre

De esta manera, a simple vista podemos encontrar el producto que estábamos esperando y comprobar si se ha producido un retraso, sin necesidad de buscar el correo concreto del vendedor.

Cada tarjeta incluirá un botón para rastrear el paquete, si esa opción ya está disponible con el repartidor, o bien podemos pulsar en "Más detalles" para saber más de nuestro pedido.

En el anuncio, Google ha recalcado que esta es una vista completamente nueva y que no es una simple carpeta de Gmail; se trata de una interfaz simplificada y diseñada específicamente para esta tarea.

Esto abre la puerta a que, en el futuro, se abran nuevas secciones que recopilen información de nuestros correos electrónicos para poder verla sin necesidad de rebuscar en la bandeja de entrada.

Por el momento, Google se ha centrado en las compras para esta nueva vista, pero no sería de extrañar que en el futuro esto evolucione, especialmente con la llegada de nuevas funciones basadas en IA.