Nothing prepara el contraataque: enseña sus nuevos auriculares y anuncia un nuevo sistema "redefinido"

El 2025 ha sido algo extraño para Nothing, que ha pasado algo desapercibida para lo que nos tiene acostumbrados durante estos meses de verano.

La mayor parte de sus lanzamientos, como el Nothing Phone (3) se produjeron en la primera mitad del año; pero ahora parece que la compañía se ha 'despertado' de esta hibernación.

El anuncio de esta semana de los nuevos Nothing ear (3) y de la nueva versión del sistema operativo Nothing OS 4.0, basado en Android 16 representa la vuelta a lo grande de la marca.

Para empezar, las primeras fotografías y vídeos publicados de los Nothing ear (3) revelan cambios importantes en el diseño, si bien este mantiene las líneas básicas que han usado todos los modelos hasta ahora.

Si hay un detalle que destaca es, sin duda alguna, el color metalizado del estuche de carga, que sustituye a los colores puros (blanco o negro) del modelo anterior.

Curiosamente, es posible que este color metalizado no sea una simple capa de pintura. El mensaje publicado en redes sociales habla de "Aspecto poco convencional. Señal más potente. Diferencia sustancial".

Sin embargo, la última frase en inglés, "Material Difference", también podría ser un juego de palabras que indica que Nothing podría usar materiales diferentes en esta generación de auriculares.

De la misma manera, "Señal más potente" podría apuntar a una mejora interna de los componentes, que podría resultar en un sonido de mejor calidad o con menos problemas de conectividad.

Otro detalle muy interesante es un botón de "Talk", que podría indicar que podríamos hablar con el estuche de carga, por ejemplo, para usar funciones del asistente de inteligencia artificial como ChatGPT.

Si este anuncio es de 'hardware', el otro gran anuncio de la semana tiene que ver con el 'software', con el primer adelanto de Nothing OS 4.0, la nueva versión de la capa de personalización.

Esta generación del sistema estará basada en el nuevo Android 16, por lo que, como mínimo, traerá las novedades y mejoras que Google ha implementado en esta generación.

Pero además, Nothing promete que esta versión del sistema será "refinada" además de "redefinida", que son pistas importantes de las novedades que traerá.

Por una parte, "Refinada" indica que Nothing está trabajando en mejorar la estabilidad y el funcionamiento del sistema, y "redefinida" da a entender que, pese a eso, implementará cambios notables.

Algunos de esos cambios ya son evidentes en el anuncio publicado en redes sociales, que muestra los nuevos iconos de funciones y aplicaciones, además de los nuevos tipos de letra que serán usados en el rediseño del sistema.

En su día, Nothing prometió que la actualización a Android 16 en sus smartphones llegaría el próximo otoño, así que el lanzamiento de Nothing OS 4.0 se debería producir a lo largo de las próximas semanas y antes de que termine el año.

El primer dispositivo que recibirá la actualización a Nothing OS 4.0 será el Nothing Phone (3), con el resto de la gama a continuación hasta que todos los dispositivos de la compañía la reciban; todos, menos uno.

Carl Pei, CEO de Nothing, ha confirmado que Nothing OS 4.0 no será lanzado para el Nothing Phone (1), y por lo tanto, esta será la primera vez que el joven fabricante no actualiza todos los dispositivos que ha vendido.

El Nothing Phone (1) fue lanzado con una promesa de tres años de actualizaciones de software que ya ha cumplido; al menos, le queda un año más de actualizaciones de seguridad, pero se quedará en Android 15.

Sin embargo, los usuarios del Phone (1) puede que pronto tengan motivos para celebrar, porque Carl Pei ha anunciado que está trabajando en un programa para dar las gracias a los usuarios que apoyaron a la compañía desde el primer día.