Golpe a Android Auto: uno de los mayores fabricantes revela que realmente no es tan usado por los conductores

Hasta ahora, todos los estudios estaban de acuerdo: los conductores odian las pantallas táctiles de los coches, pero las permiten para usar Android Auto. Una conclusión algo extremista que ahora ha recibido respuesta.

Y es que BMW se ha atrevido a decir lo que muchos fabricantes piensan pero no se atreven a decir por miedo a las críticas: que el amor que los conductores afirman tener por Android Auto no es real.

Las declaraciones de Stephan Durach, ejecutivo de BMW, van a generar polémica, aunque no haya sido el único que tiene la misma opinión; recordemos que hace un par de años, un ejecutivo de General Motors dijo básicamente lo mismo, y fue criticado hasta la saciedad.

A nadie se le escapa que, para las marcas de coches, lo más beneficioso es que los conductores usen sus sistemas en exclusiva en vez de conectar el móvil y usar Android Auto o Apple CarPlay.

Si los conductores usan los sistemas que vienen en el coche, el fabricante puede conseguir beneficios como ingresos por publicidad o datos de uso, además de controlar mejor la experiencia del usuario.

Pero lejos de usar las excusas de siempre, Stephan Durach ha venido con datos en la mano para justificar su punto de vista de que la idea de que los conductores usan Android Auto o Apple CarPlay "es un mito".

Interior del BMW iX3 BMW El Androide Libre

Y es que el ejecutivo ha recordado que los fabricantes "pueden ver lo que están haciendo los consumidores", con sistemas de analítica que registran el comportamiento como las apps usadas y las opciones activadas, todo de manera anónima.

Y esos datos le dicen que, en realidad, los conductores usan los sistemas del coche en vez de Android Auto, pese a que en las encuestas y en redes sociales digan lo contrario.

La mejor muestra de esto se encuentra en el uso de los sistemas de navegación del coche, que tienen más éxito que apps dedicadas como Google Maps o Waze en Android Auto.

En efecto, BMW se está atreviendo a decir que todo el aprecio que muestran a los conductores a Android Auto es de 'boquilla', y que en la práctica, simplemente usan el sistema del coche en vez de conectar el móvil.

No es una revelación carente de sentido. Si simplemente necesitamos saber cómo llegar a un sitio, puede ser más rápido iniciar el sistema de navegación del coche, en vez de conectar Android Auto y abrir Google Maps.

Tampoco podemos olvidar que los sistemas de navegación han mejorado enormemente en la última década; eran la peor parte, con diferencia, de las plataformas de los fabricantes por su lentitud, mapas obsoletos y las molestias a la hora de actualizarlos.

Los sistemas de navegación de BMW han mejorado mucho BMW El Androide Libre

Pero en la actualidad, estos sistemas se actualizan de manera automática a través de la red, tienen información actualizada y la mayoría de las funciones básicas que necesita el conductor como las indicaciones con voz.

En concreto, BMW presume de haber invertido mucho en sus sistemas de navegación para que sean una alternativa fiable a las apps como Google Maps, y tienen sus ventajas como una mejor integración con el resto del servicio.

Sin embargo, eso no significa que todo el mundo sea mentiroso y nadie use Android Auto. Durach aclara que sus datos confirman que los conductores conectan su móvil al coche, pero normalmente para otros casos de uso.

Durach no ha aclarado exactamente qué es lo que los conductores prefieren hacer con Android Auto, tal vez porque BMW ya está trabajando para que sus alternativas sean más atractivas.

Aunque estas declaraciones pueden destruir un "mito", como lo califica Durach, en realidad hay que tener en cuenta que estos datos se refieren únicamente a los 10 millones de coches conectados de BMW.

Cada conductor es diferente, especialmente dependiendo de la marca de coche que use; es muy posible que los conductores de BMW prefieran la navegación integrada, pero eso no tiene por qué ser cierto con otras marcas.