Revolución en los móviles Android: estos son los núcleos que usarán los procesadores de Samsung y MediaTek

Arm ha presentado su nueva generación de componentes de procesador, los nuevos núcleos C1 y la nueva gráfica Mali G1, que serán usados en los próximos procesadores Exynos y Dimensity.

El cambio de nombre de los núcleos, que antes se llamaban Cortex, representa un antes y un después en materia de rendimiento y funcionalidades; Arm promete una mejora de nada menos que del 45% en 'benchmarks' como Geekbench.

Cada vez que hablamos de un nuevo smartphone basado en Android, hay dos nombres que se suelen repetir: Cortex (núcleos) y Mali (GPU), los componentes de los procesadores de marcas como Samsung y MediaTek.

La encargada de diseñar esos componentes es Arm, que también es la diseñadora y licenciataria de la arquitectura ARM usada por todos los fabricantes de procesadores móviles (es fácil confundirse).

Por lo tanto, cada vez que Arm presenta una nueva generación de sus núcleos, todos los fabricantes están muy pendientes, porque de este lanzamiento va a depender un gran porcentaje de los smartphones que llegarán en los próximos años.

En esta generación, llamada Lumex, Arm ha decidido apuntar alto, y abandonar el nombre Cortex para sus núcleos en favor de los nuevos núcleos C1, y por un buen motivo: las mejoras son notables en todos los modelos.

Nueva plataforma Lumex de Arm Arm El Androide Libre

La gama C1 estará compuesta por los C1-Ultra y C1-Premium, que se encargan de las tareas más pesadas, los C1-Pro que realizarán la mayor parte del trabajo, y los C1-Nano para tareas de máxima eficiencia.

El C1-Ultra es el núcleo de máximo rendimiento y el que será usado en los futuros procesadores punteros de marcas como MediaTek y Samsung para enfrentarse contra los mejores modelos de Qualcomm y Apple.

Aunque no se han dado nombres concretos, se espera que los próximos Dimensity 9500 y Exynos 2600 usen este núcleo C1-Ultra para ofrecer un rendimiento espectacular, ya que es un 25% más rápido que el Cortex-X925 del año pasado.

Los C1-Premium serán muy parecidos a los C1-Ultra, según Arm, pero ocupando un 35% menos de espacio; están dirigidos a procesadores de gama alta pero no los veremos en los smartphones más punteros.

El C1-Pro representa una mejora del 16% respecto al Cortex-A75 que sustituye, con una mayor eficiencia.

Un procesador de gama alta basado en Lumex usará una configuración de dos núcleos C1-Ultra o C1-Premium, acompañados de seis u ocho núcleos C1-Pro para equilibrar rendimiento con eficiencia energética.

Por último, los C1-Nano son núcleos centrados en la eficiencia y no están pensados para smartphones, sino para dispositivos wearables como 'smartwatches' y anillos inteligentes, al ser un 26% más eficiente que la pasada generación.

Mejoras en gráficos en videojuegos con Mali G1-Ultra Arm El Androide Libre

Los procesadores que usen núcleos C1 podrán usar la nueva gráfica integrada Mali-G1 Ultra, que promete una mejora en el rendimiento de gráficos del 20% respecto a la Immortalis-G925.

Es una gráfica diseñada para los nuevos gráficos con 'ray-tracing' (trazado de rayos), donde obtiene una mejora en las tasas de frames de hasta el 40%, además de ofrecer escalado nativo para ejecutar los juegos a menor resolución y mejorar aún más el rendimiento.

Un detalle curioso es que Arm no ofrece una NPU (unidad de procesamiento neuronal) separada para ejecutar inteligencia artificial de manera local; en vez de eso, la compañía ha apostado por integrar los aceleradores de IA directamente en los núcleos.

Esto supone que, según Arm, estos núcleos ofrecen un rendimiento en IA hasta cinco veces más rápido; en la práctica, eso significa que los próximos móviles podrán usar funciones de IA como procesamiento de cámara, generación de audio y más, sin conectarse a Internet.

Samsung ya ha adelantado que usará esta nueva plataforma, resaltando los avances en IA en el propio dispositivo, aunque por el momento, no ha anunciado el Exynos 2600 que usaría estos núcleos.