La próxima actualización de Windows 11 recupera una de las mejores cosas de Windows 10: Microsoft confirma cambios

Puede que Windows 11 25H2 no vaya a traer ninguna novedad, pero eso no significa que los usuarios vayan a recibir nuevas funciones en su ordenador en lo que queda de año.

Un buen ejemplo lo tenemos en la versión 27938 de Windows 11 que Microsoft ha lanzado en el canal Canary, disponible únicamente para usuarios de Windows Insider para que la prueben antes de su lanzamiento al gran público.

Esta última actualización trae varias novedades que, por sí solas, no podemos decir que sean revolucionarias, pero que poco a poco van mejorando el sistema y haciéndolo más práctico.

Para colmo, una de estas novedades es una de las más solicitadas por los usuarios desde el lanzamiento de Windows 11: la vuelta del reloj de Windows 10 al centro de notificaciones.

En la actualidad, si pulsamos en el reloj de la barra de tareas, se abre el centro de notificaciones de Windows, junto con el calendario desde el que podemos iniciar el modo de concentración del sistema.

El nuevo reloj en el centro de notificaciones de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Pero lo que no veremos es algo muy obvio: un reloj. En Windows 10, en esta zona se encuentra un gran reloj, con segundero incluido, que es justo lo que la mayoría de la gente esperaba al principio pero nunca encontró.

Con este cambio, Windows 11 por fin tiene una manera sencilla de ver la hora completa, incluyendo los segundos, sin necesidad de configurar nada o de instalar una app; parece mentira que hasta ahora no fuese posible, pero al menos, Microsoft lo ha solucionado.

Eso sí, por defecto el calendario de Windows no mostrará la hora; tendremos que activar una nueva función en la sección 'Fecha y hora' de la Configuración de Windows 11.

Esta actualización también trae una gran novedad que puede cambiar completamente la manera en la que gestionamos y editamos nuestras imágenes y fotografías en Windows 11: las acciones de IA en el Explorador de Archivos.

Acciones de IA en el Explorador de Archivos de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

La actualización incluye una nueva opción cuando hacemos clic derecho en el ratón sobre un archivo; por el momento, únicamente funciona con archivos de imágenes, pero en el futuro se añadirán más opciones.

Las acciones de IA, como su nombre indica, usan inteligencia artificial para mostrar funciones relacionadas con el archivo, con accesos directos que nos pueden ahorrar mucho tiempo.

Por el momento, Microsoft permite usar cuatro acciones con el clic derecho del ratón, todas relacionadas con las imágenes:

Búsqueda visual con Bing : para usar el buscador con una imagen en vez de con texto, para mostrar imágenes similares, productos, detalles sobre los sitios que usan la imagen, e identificar elementos en la imagen.

: para usar el buscador con una imagen en vez de con texto, para mostrar imágenes similares, productos, detalles sobre los sitios que usan la imagen, e identificar elementos en la imagen. Difuminar el fondo : usa la función de la app de Fotos de Windows para automáticamente delimitar el fondo y difuminarlo.

: usa la función de la app de Fotos de Windows para automáticamente delimitar el fondo y difuminarlo. Borrar objetos : abre la app de Fotos de Windows y permite seleccionar elementos como personas para hacerlos desaparecer.

: abre la app de Fotos de Windows y permite seleccionar elementos como personas para hacerlos desaparecer. Eliminar el fondo: abre Paint para quitar el fondo de la imagen y crear una nueva imagen transparente con la forma del sujeto.

Microsoft está cambiando la manera en la que desarrolla nuevas funciones de Windows 11; en vez de lanzar una gran actualización con muchos cambios (y muchas cosas que se rompen), la compañía está mejorando el sistema poco a poco.