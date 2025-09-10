Las cámaras del Galaxy S26 Ultra cambiarían para siempre: el módulo sería el doble de grueso que el Galaxy S25 Ultra

Si ya se espera un cambio en el diseño del módulo de cámaras del Galaxy S26 Ultra para diferenciarse de las "gotas de agua" del actual Galaxy S25 Ultra que tenemos disponible en España, otro de los grandes cambios será el tamaño del módulo que será mucho más grueso.

Tanto, que pasaría de los 2,4 mm del actual Galaxy S25 Ultra, a los 4,5 mm del próximo Galaxy S26 Ultra que llegaría a principios del año que viene como ha venido siendo desde hace ya años en los Galaxy Unpacked.

Ice Universe ha filtrado que el nuevo móvil sería más delgado en su parte más fina, para quedarse en unos 7,9 mm (comparado con los 8,2 mm del actual S25 Ultra), pero el módulo o isla de cámaras sería más grueso para dar el salto dicho.

De 2,4 a 4,5 mm es un avance importante en el próximo móvil de Samsung que, aunque dejará de lado la posibilidad de recoger un nuevo sensor, sí que ganará en la apertura variable con f/1.4.

Lo que significa que sería capaz de mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz, justo donde se baten en duelo los móviles más premium de las distintas marcas.

The Samsung Galaxy S26 Ultra's camera bump reaches 4.5mm (compared to 2.4mm on the S25 Ultra), driven by the large-aperture main camera and telephoto lens. Hopefully, the improvement will justify this increased thickness. Samsung could easily accommodate a larger telephoto sensor… pic.twitter.com/hyKT8KuHNn — PhoneArt (@UniverseIce) September 9, 2025

El filtrador, según GSMArena, ha ido indicando el resto de especificaciones con las que se van dibujando las capacidades fotográficas de una de las series de móviles que más apuestan por la inteligencia artificial con experiencias magníficas que lo ubican en un lugar muy especial frente a la competencia.

En los teleobjetivos, el próximo Samsung Galaxy S26 Ultra se definiría por un sensor de 50 Mpx en vez de uno de 200 Mpx, al igual que contaría con otro de 12 Mpx.

Así quedaría el grosor del módulo de cámaras del Galaxy S26 Ultra Ice Universe

El filtrador que ha revelado el tamaño de la protuberancia del módulo de cámaras, no se ha quedado parco en palabras al criticar el módulo de periscopio de 50 Mpx que se quedaría corto en el tamaño de su sensor al ser de 1/2.52".

La crítica se debe principalmente al uso por parte de la competencia de sensores de 200 Mpx, así que tiene parte de razón que aquí Samsung tire por otra estrategia, pero siendo todavía una filtración habrá que dar margen de mejora al fabricante coreano.

Y con todos estos cambios en las cámaras y módulo, lo que parece que ha sido capaz de equilibrar de forma perfecta es el peso, ya que prácticamente nada cambiaría en este sentido para quedarse en los 217 g, justo un gramo más ligero que el Galaxy S25 Ultra que tenemos en España.