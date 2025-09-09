Xiaomi lanza en España el añadido imprescindible para tu casa inteligente: es barato y se conecta con tus dispositivos

Siempre que hablamos del hogar inteligente, podemos cometer el error de pensar que tenemos que comprar aparatos caros y complejos para que realmente puedan ayudarnos en nuestro día a día.

Pero la realidad es que no hace falta; en muchas ocasiones, un pequeño añadido es capaz de hacer milagros, como ha demostrado ahora Xiaomi con el lanzamiento de este diminuto aparato.

Se trata del Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini por 12,99 euros; es uno de esos dispositivos que lo dicen todo en su nombre, pero que ocultan más sorpresas de lo que aparentan.

Este es un monitor de temperatura y humedad, diseñado para ser colocado en cualquier habitación de nuestra casa para ofrecer una lectura directa y precisa del ambiente en la zona.

A simple vista, no se diferencia mucho de otros aparatos similares. Su pantalla LCD monocromática de 2,1 pulgadas ofrece la información de manera clara, mostrando la temperatura en grande y la humedad justo debajo.

Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini Xiaomi El Androide Libre

Cuando lo comparamos con su predecesor, es cuando se empiezan a apreciar los cambios; por ejemplo, en lo finos que son los bordes de la pantalla, de apenas 5,1 mm, y en lo grande que es el panel, de 42,8 x 35,1 mm para ver mejor la información.

La clave de este dispositivo se encuentra en el sensor de alta precisión, capaz de detectar cualquier mínimo cambio de temperatura y humedad, incluso si no los podemos notar.

Sensor del Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini Xiaomi El Androide Libre

La pantalla es capaz de mostrar cambios de temperatura de tan solo 0,1 ºC, además de variaciones de humedad de un 1% de humedad relativa; en otras palabras, toda la precisión que necesitamos para tomar la decisión correcta sobre nuestra salud.

Esta información se actualiza cada seis segundos, por lo que este dispositivo es capaz de detectar cambios en tiempo real a lo largo de cualquier plazo de tiempo.

Si no estamos seguros de si el ambiente es el adecuado, un emoticono nos servirá de guía, sonriendo si la temperatura se encuentra entre 19 y 27 grados, y la humedad entre 20% y 85%.

Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini con el ventilador de torre Xiaomi El Androide Libre

Ahora bien ¿qué podemos hacer con esta información? Podemos ajustar nuestros dispositivos para ajustar la temperatura y la humedad, pero lo interesante es que no tenemos que hacerlo de manera manual.

Este dispositivo cuenta con una conexión Bluetooth, que le permite conectarse a una puerta de enlace de malla Bluetooth y a su vez, con otros aparatos inteligentes del hogar usando la aplicación Xiaomi Home.

Por ejemplo, esto permite encender automáticamente el ventilador de torre de Xiaomi cuando hace calor, sin necesidad de estar constantemente comprobando la temperatura o de encender el ventilador manualmente.

Desde la aplicación Xiaomi Home es posible establecer las temperaturas predeterminadas para que el ventilador se encienda y se apague automáticamente.

De la misma manera, este dispositivo también es compatible con el humidificador de Xiaomi, encendiéndolo automáticamente cuando el ambiente es seco y apagándolo cuando la humedad alcanza un nivel apropiado.

Desde la app de Xiaomi Home también podemos revisar las fluctuaciones de temperatura y humedad, con gráficos sencillos de entender, además de comprobar los datos actuales en cualquier localización.

Este monitor usa una simple pila de botón para funcionar, y según Xiaomi, es capaz de permanecer en funcionamiento durante 2 años; aunque tenemos un modo de ahorro de batería que lo alarga hasta los 3 años.