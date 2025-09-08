Las pantallas táctiles de los coches cambian para siempre: "los convierte en centros multimedia con ruedas"

La industria automovilística parece claramente dividida en lo que respecta a las pantallas táctiles en los coches; por una parte, algunas marcas se están echando atrás, recuperando los botones o haciendo desaparecer las pantallas completamente.

En el lado contrario, hay marcas que, lejos de amedrentarse, están reafirmando su apuesta por las pantallas; ese es el caso de Mercedes-Benz, que ha presentado la nueva generación del GLC con una pantalla gigante.

Lo de 'gigante' no es una exageración. La llamada 'Hyperscreen' tiene una longitud de nada menos que 99 centímetros, cubriendo todo el salpicadero de punta a punta. En el contexto actual, es toda una declaración de fuerza de parte de Mercedes-Benz.

La pantalla ejecuta la nueva versión del sistema multimedia MBUX de Mercedes-Benz, y aquí es donde entra la colaboración con Qualcomm y las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial.

MBUX se ejecuta con Snapdragon Digital Chassis, que permite usar la plataforma Snapdragon Cockpit con una mejora notable en el rendimiento respecto a la pasada generación, según Qualcomm.

Con Snapdragon Cockpit, los coches de Mercedes-Benz se convierten en "centros multimedia con ruedas", en palabras de Qualcomm, resaltando la importancia de las nuevas experiencias para los conductores.

El sistema soporta interfaces ultrarrealistas, en varias pantallas de alta resolución, navegación por realidad aumentada en 3D, e incluso videojuegos.

Y si lo único que queremos es escuchar música, la nueva tecnología de procesamiento de Qualcomm promete una experiencia de audio inmersiva en los nuevos Mercedes-Benz, así como interacciones de voz con la IA.

Esa es la otra gran clave del anuncio de hoy, el uso de IA para aprender del conductor y adaptarse a sus preferencias, ofreciendo recomendaciones proactivas dependiendo del contexto.

En todo momento, podemos llamar al asistente de MBUX con la voz y conversar de manera natural con la IA, gracias a lo que Mercedes-Benz llama un "supercerebro" capaz de 254 billones de operaciones por segundo.

Para las funciones de IA, Mercedes-Benz ha colaborado tanto con Microsoft como con Google, usando sus modelos dependiendo del tipo de trabajo a realizar.

Relacionado con esto, Qualcomm también ha anunciado hoy la colaboración con Google Cloud para empezar a ofrecer agentes de IA en coches.

Los agentes son asistentes especializados en tareas concretas, en vez de en tareas generales como normalmente trabajan Gemini, ChatGPT y otros asistentes basados en IA.

Esta especialización permite un rendimiento superior cuando el usuario requiere un trabajo específico; en este caso, la colaboración permitirá a Qualcomm usar el agente Automotive AI basado en Gemini en sus soluciones Snapdragon Digital Chassis.

En otras palabras, los fabricantes que usen Snapdragon Digital Chassis en sus coches podrán crear agentes especializados, potencialmente abriendo la puerta a más posibilidades.